Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026), Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương 335 nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiêu biểu năm 2026.

Tỉnh Khánh Hòa vinh dự có 2 cán bộ quản lý giáo dục của cơ sở trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và 3 giáo viên được tuyên dương, gồm: Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hưng Trà - Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Nha Trang; cô Giang Thị Ngọc Trinh - giáo viên Trường Tiểu học Nam Ninh Hòa; cô Trần Thị Hữu Hiệu - giáo viên Trường Tiểu học Bảo An; cô Ngô Thị Hiền - giáo viên Trường Tiểu học Nha Trang. Đây là sự ghi nhận của ngành giáo dục đối với những đóng góp, nỗ lực và tâm huyết của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp "trồng người".

Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Thủy nhận bằng khen và biểu trưng Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong đó, Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Thủy và cô Ngô Thị Hiền là 2 trong 70 nhà giáo tham dự chương trình kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào sáng 19-11 tại Thủ đô Hà Nội và tham dự chương trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội gặp mặt Nhà giáo tiêu biểu.