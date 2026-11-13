Khánh Hòa có 3 giáo viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026), Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách 335 nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiêu biểu năm 2026.

Tỉnh Khánh Hòa vinh dự có 3 giáo viên được tuyên dương trong đợt này, gồm: Cô Giang Thị Ngọc Trinh - giáo viên Trường Tiểu học Nam Ninh Hòa; cô Trần Thị Hữu Hiệu - giáo viên Trường Tiểu học Bảo An; cô Ngô Thị Hiền - giáo viên Trường Tiểu học Nha Trang.

Cô Trần Thị Hữu Hiệu - giáo viên Trường Tiểu học Bảo An là 1 trong 3 Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 của tỉnh Khánh Hòa được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lựa chọn 70 nhà giáo, cán bộ quản lý trong 335 nhà giáo tiêu biểu tham dự chương trình kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 diễn ra vào ngày 19-11 tại Thủ đô Hà Nội và dự chương trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội gặp mặt Nhà giáo tiêu biểu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên dương, trao bằng khen và biểu trưng Nhà giáo tiêu biểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các nhà giáo phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị; bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả; khuyến khích các cơ quan, đơn vị lồng ghép trao tặng bằng khen, biểu trưng Nhà giáo tiêu biểu trong chương trình kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.