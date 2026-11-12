Khánh Hòa có 1 nhà giáo được vinh danh "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp Trung ương năm 2026

Ngày 11-11, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh công bố danh sách 100 cá nhân được trao Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương năm 2026. Trong đó, Khánh Hòa có cô Trần Thị Minh Hiên - giáo viên Trường Tiểu học Tô Hạp (xã Khánh Sơn) được vinh danh.

Theo Ban tổ chức, 100 cá nhân tiêu biểu được Hội đồng xét chọn lựa chọn từ 159 hồ sơ do các tỉnh đoàn, thành đoàn và đoàn trực thuộc đề cử. Trong số các nhà giáo được vinh danh, có 9 nhà giáo thuộc khối mầm non, 44 nhà giáo thuộc khối giáo dục phổ thông, 11 nhà giáo thuộc khối giáo dục nghề nghiệp và 36 nhà giáo thuộc khối giáo dục đại học.

Cô Trần Thị Minh Hiên - giáo viên Trường Tiểu học Tô Hạp (xã Khánh Sơn) được vinh danh “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương năm 2026

Giải thưởng nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động tình nguyện và phong trào đoàn, hội, đội. Qua đó, lan tỏa những tấm gương nhà giáo tận tụy, sáng tạo, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Lễ tuyên dương, trao Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương năm 2026 dự kiến diễn ra tại TP. Đồng Nai vào ngày 17 và 18-11.

THỦY NHƯ