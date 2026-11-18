Hội thao liên khu dân cư các thôn của xã Thuận Nam chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. (Ảnh: Công Thử /TTXVN)

Những ngày qua, tại tỉnh Khánh Hòa, nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) đã diễn ra sôi nổi ở các khu dân cư, tổ dân phố, từ ở vùng đồng bằng đến các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo trên toàn tỉnh, góp phần tạo không khí thi đua, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Khi ý Đảng quyện lòng dân

Khánh Hòa hiện có 36 dân tộc thiểu số cùng sinh sống, với dân số hơn 293.000 người, chiếm 13,15% dân số toàn tỉnh. Trong đó, đồng bào dân tộc Chăm 106.222 người (chiếm 4,75%).

Nhiều ngày qua, những con đường thẳng tắp ở xã Thuận Nam đã rợp bóng cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền hướng về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Thuận Nam có tới 67% dân số là người Chăm.

Tại các thôn, các khu dân cư, liên khu dân cư, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giao lưu cộng đồng được diễn ra rất sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, các chức sắc, chức việc và nhân dân tham gia. Đây cũng dịp để đồng bào trình diễn, trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP của địa phương.

Bà Kiều Bảo Duyên, Trưởng thôn Văn Lâm 2 (xã Thuận Nam) cho biết thôn có 396 hộ với 1.875 nhân khẩu. Đa số hộ dân của thôn chủ yếu sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp, công nhân lao động, đời sống của đồng bào còn khó khăn. Song với sự quan tâm của Đảng, sự hỗ trợ đầu tư của Nhà nước, của tỉnh, tất cả hệ thống điện, đường, trường, trạm y tế trên địa bàn thôn đã được đầu tư bài bản, các thiết chế văn hóa được xây dựng, cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân.

Những năm qua, trợ lực từ vốn vay chính sách đã giúp cho đồng bào có thêm điều kiện để tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Năm 2026, toàn thôn chỉ còn 2 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo, nhưng 100% hộ gia đình đều có nhà ở kiên cố.

Đồng bào Chăm ở liên khu dân cư các thôn của xã Thuận Nam diễn văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Quản lý thôn Văn Lâm 3 luôn tạo điều kiện để nhân dân tham gia hoạt động giám sát. Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, như: Vận động nhân dân thực hiện tích hợp hồ sơ điện tử; ứng dụng VNeID; đăng ký tiêu chí “5 không-3 sạch-3 an toàn” thu hút toàn bộ người dân tham gia thực hiện. Đáng mừng là thôn đã thành lập được 4 tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự; các mô hình “Thôn không ma túy”, “Sáng-xanh-sạch-đẹp”..., đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, góp phần cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.

Y Mưm Phú Minh Mạng, chức sắc Hồi giáo Bà Ni (ở thôn Văn Lâm 3) phấn khởi cho biết, cuộc sống của đồng bào Chăm giờ đã thay đổi rất nhiều. Các mô hình sản xuất mới theo chuỗi giá trị như trồng nho, táo trong nhà màng; chăn nuôi dê, cừu vỗ béo… đang mang lại giá trị kinh tế, tạo thu nhập đáng kể cho người dân. Người trong độ tuổi lao động cũng có việc ổn định trong các khu công nghiệp trên địa bàn.

Đồng bào các dân tộc (Kinh, Chăm, Raglai…) luôn đoàn kết, đặt trọn niềm tin vào công cuộc đổi mới đất nước mà Đảng đã lựa chọn, luôn sống tốt đời - đẹp đạo. Các hủ tục lạc hậu đã được xóa bỏ, các giá trị văn hóa, phong tục truyền thống tốt đẹp được bảo tồn, phát huy và lan tỏa. Đồng bào luôn ra sức thi đua lao động sản xuất, hướng đến nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn thịnh, văn minh, giàu đẹp - Y Mưm Phú Minh Mạng chia sẻ.

Dồn lực để phát triển

Đồng chí Châu Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thuận Nam cho biết Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam có ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội sâu sắc, nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hưởng ứng ngày hội, những ngày qua 11 thôn trong xã đều tổ các hoạt động rất trang trọng, ấm áp nghĩa tình. Đặc biệt, các thôn còn tổ chức “Bữa cơm Đại đoàn kết”, tạo không gian gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt hơn nữa tình làng, nghĩa xóm.

Bí thư Đảng ủy xã Thuận Nam Châu Thanh Hải tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Các hoạt động không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị bản sắc văn hóa, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc, các tôn giáo. Đây thực sự là ngày hội của toàn dân, nơi mỗi người cùng chia sẻ niềm vui, trách nhiệm và cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình và đoàn kết.

Công tác đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta, đóng vai trò quyết định đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Là địa phương có đông đồng bào Chăm sinh sống, thời gian qua Đảng ủy xã Thuận Nam đã cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, lấy nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân làm mục tiêu.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thuận Nam cũng xác định trọng tâm là phát triển nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững; khai thác tiềm năng công nghiệp, năng lượng tái tạo, dịch vụ và kinh tế số gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là lao động trẻ.

Cùng với đó, xã chú trọng đầu tư hạ tầng thiết yếu, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo trong tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Thuận Nam Châu Thanh Hải nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của chính quyền xã là mọi người dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo…, đều được tôn trọng, bình đẳng. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để đồng bào cùng phát triển và thụ hưởng thành quả phát triển, quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng bào Chăm có một kho tàng di sản văn hóa truyền thống rất đặc trưng. Để mạch nguồn di sản văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, lan tỏa giá trị, góp phần nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, Đảng ủy và chính quyền xã Thuận Nam luôn tạo điều kiện để người dân thực hành, gìn giữ các giá trị văn hóa, tín ngưỡng tốt đẹp.

Đồng thời, xã chú trọng thành lập, duy trì các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ Chăm; tổ chức truyền dạy nhạc cụ dân tộc Chăm cho thanh thiếu niên, phát huy vai trò của nghệ nhân, người cao tuổi trong trao truyền di sản.

Chính quyền xã mong muốn văn hóa không chỉ được gìn giữ như một di sản, mà phải thực sự sống trong đời sống hôm nay, trở thành sức mạnh tinh thần và nguồn lực để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào. Muốn làm được điều đó, địa phương xác định gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế, quảng bá bản sắc văn hóa Chăm, phát triển du lịch văn hóa, giới thiệu sản phẩm truyền thống, ẩm thực và từng bước ứng dụng công nghệ số để lưu giữ, lan tỏa các giá trị di sản.

Sinh thời Bác Hồ đã dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công.” Thực hiện lời dạy của Người, thời gian qua xã Thuận Nam luôn chú trọng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo; tạo cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; thực hiện tốt việc lắng nghe, tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Bí thư Đảng ủy xã Thuận Nam chia sẻ để chuyển hóa sức mạnh đại đoàn kết thành sự đồng thuận và hành động cụ thể, vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc cần được tiếp tục phát huy, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư; phát huy vai trò của các vị chức sắc, chức việc, tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào để tuyên truyền, vận động nhân dân cùng thắt chặt tình đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Khi ý Đảng hòa quyện với lòng dân, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo cùng phát huy các giá trị tốt đẹp, cùng đoàn kết, đồng lòng và chung sức hành động… sẽ là nguồn lực quan trọng để xã Thuận Nam nói riêng và toàn tỉnh Khánh Hòa nói chung thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra; quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, nhân dân ngày càng có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc./.