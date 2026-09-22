Khánh Hòa chuyển giao quản lý địa chất, khoáng sản, bảo đảm quản lý nhà nước thông suốt

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Theo kế hoạch, Khánh Hòa thực hiện chuyển giao toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng sang Sở Công Thương.

Việc chuyển giao được thực hiện theo nguyên tắc đầy đủ, nguyên trạng, bao gồm tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự, hồ sơ, tài liệu, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, tài sản và các điều kiện cần thiết khác phục vụ công tác quản lý.

UBND tỉnh yêu cầu công tác bàn giao cơ bản hoàn thành trước ngày 15/9/2026, bảo đảm Sở Công Thương tiếp nhận và thực hiện thẩm quyền quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản từ ngày 15/9/2026 đến hết ngày 28/2/2027, phù hợp thời hạn thực hiện Nghị quyết của Chính phủ.

Không để gián đoạn giải quyết thủ tục

Một trong những yêu cầu trọng tâm của kế hoạch là quá trình chuyển giao phải bảo đảm liên tục, thông suốt, không làm gián đoạn hoặc chậm trễ việc giải quyết thủ tục hành chính.

UBND tỉnh yêu cầu việc chuyển giao không được làm phát sinh thêm thủ tục, chi phí hoặc gây phiền hà cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Các cơ quan liên quan phải chủ động phối hợp, bảo đảm hoạt động quản lý và giải quyết công việc diễn ra bình thường trong giai đoạn chuyển tiếp.

Sở Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp cùng các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng các nội dung quản lý nhà nước theo kế hoạch.

Cùng với việc tiếp nhận nhiệm vụ, Sở Công Thương có trách nhiệm thiết lập đầu mối tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản. Cơ quan này cũng rà soát, tham mưu điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, trong đó có các quy định về khoáng sản nhóm IV, bảo đảm phù hợp với Nghị quyết của Chính phủ.

Sở Công Thương được yêu cầu định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả triển khai thực hiện; đồng thời kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh để được xem xét, xử lý.

Phối hợp quản lý lĩnh vực khu công nghiệp

Đối với lĩnh vực khu công nghiệp, Sở Công Thương phối hợp với Sở Tài chính và Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước sau khi có văn bản hướng dẫn cụ thể của Bộ Công Thương.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan chủ động phối hợp, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả của kế hoạch.

Việc chuyển giao được triển khai trong thời hạn thực hiện Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP, với trọng tâm là duy trì hoạt động quản lý nhà nước ổn định, thống nhất, đồng thời bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp và tổ chức có liên quan đến lĩnh vực địa chất, khoáng sản trên địa bàn tỉnh.