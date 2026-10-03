Khánh Hòa: Chuyển biến tích cực sau 90 ngày cao điểm giải phóng mặt bằng

21 dự án hoàn thành hoặc vượt mục tiêu đề ra

Sau 90 ngày triển khai cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB) các công trình, dự án trọng điểm, động lực năm 2026, Khánh Hòa ghi nhận những kết quả đáng chú ý.

Không chỉ khối lượng mặt bằng được giải quyết tăng lên, công tác tổ chức thực hiện cũng từng bước đi vào cụ thể, gắn tiến độ từng dự án với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Khánh Hòa, có 40 dự án được đưa vào danh mục theo dõi trong đợt cao điểm. Đến cuối tháng 9/2026, có 21 dự án hoàn thành hoặc vượt mục tiêu đề ra, 4 dự án gần hoàn thành.

Một số dự án đạt kết quả nổi bật như đường giao thông liên vùng Diên Khánh, đoạn qua phường Bắc Nha Trang, hoàn thành GPMB 100%, tăng 90,43% so với thời điểm triển khai cao điểm.

Dự án nâng cấp, làm mới đường Tỉnh lộ 6 - ĐT.651G (đoạn 2), đoạn qua khu vực Ninh Hòa, cũng đạt 100%; đoạn qua khu vực Vạn Ninh tăng khoảng 75,8%. Đối với Tỉnh lộ 1A - ĐT.652B, khối lượng GPMB tăng hơn 76%.

Hội nghị tổng kết Chương trình phát động 90 ngày cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB) các công trình, dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Tại các dự án khu công nghiệp, tiến độ kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ có chuyển biến. Khu Công nghiệp Ninh Diêm 1 ghi nhận tiến triển trong công tác kiểm kê, lập phương án; Khu Công nghiệp Cà Ná giai đoạn 1 đạt khoảng 78% ở bước lập phương án.

Kết quả trên cho thấy việc xác định mục tiêu cụ thể cho từng dự án, theo dõi tiến độ theo 12 bước và phân công rõ trách nhiệm đã góp phần giúp các cơ quan chức năng nhận diện những khâu chậm, kịp thời tập trung nguồn lực xử lý.

Thực tế tại cơ sở cũng cho thấy vai trò của công tác tuyên truyền, vận động và đối thoại với người dân. Tại xã Vạn Hưng, dù nguồn vốn mới bảo đảm chi trả cho 144/270 trường hợp thuộc Dự án nâng cấp, làm mới đường Tỉnh lộ 6 - ĐT.651G, địa phương đã vận động người dân bàn giao mặt bằng trước.

Có 57 trường hợp đồng thuận ký biên bản, góp phần nâng diện tích mặt bằng được bàn giao lên 20,48/27,03ha.

Trong khi đó, tại xã Phước Dinh, nơi triển khai GPMB Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, các hồ sơ được phân loại, giao người phụ trách và xử lý theo từng nhóm. Đến ngày 29/9, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 361 trường hợp, với diện tích 356,3ha.

Đáng chú ý, qua nhiều vòng rà soát, số trường hợp dự kiến được bồi thường, hỗ trợ tại dự án giảm từ 1.129 xuống còn 783 trường hợp và dự kiến tiếp tục được rà soát.

Lực lượng chức năng xác định 19 nhóm trường hợp có dấu hiệu nghi vấn, liên quan diện tích khoảng 220ha, để kiểm tra, xác minh kỹ. Số tiền dự kiến chi trả bồi thường, hỗ trợ giảm khoảng 1.000 tỷ đồng, góp phần kiểm soát kinh phí và hạn chế nguy cơ trục lợi chính sách.

5 nhóm vướng mắc được xác định

Bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ GPMB giữa các dự án vẫn còn chênh lệch. Qua thực tiễn triển khai, cơ quan chức năng xác định 5 nhóm vướng mắc chủ yếu gồm: chậm hoàn thiện điều kiện đầu vào của dự án; chậm xác minh nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất tại cấp xã; chậm kiểm kê, lập phương án, chi trả và bàn giao mặt bằng; vướng mắc về chính sách, giá đất, tái định cư; người dân chưa đồng thuận hoặc phát sinh tranh chấp, thừa kế, vắng chủ.

Theo Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Duy Quang, việc theo dõi tiến độ theo từng bước giúp cơ quan quản lý xác định rõ hồ sơ đang vướng ở khâu nào và trách nhiệm thuộc đầu mối nào.

Tuy nhiên, tỷ lệ hoàn thành các bước trung gian cao chưa đồng nghĩa với việc mặt bằng đã được bàn giao trên thực tế.

Do đó, hồ sơ phải được theo dõi xuyên suốt từ kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất, lập và phê duyệt phương án đến chi trả, bàn giao mặt bằng. Những hồ sơ đủ điều kiện cần được giải quyết cuốn chiếu, tránh tình trạng ách tắc ở một khâu làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Mới đây, tại Hội nghị tổng kết Chương trình phát động 90 ngày cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB) các công trình, dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn tỉnh năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và xây dựng sự đồng thuận của người dân trên cơ sở công khai, đối thoại, thực hiện đúng chính sách.

Khu Công nghiệp Ninh Diêm 1 ghi nhận tiến triển trong công tác kiểm kê, lập phương án.

Sau đợt cao điểm, các địa phương phải tiếp tục coi GPMB là nhiệm vụ trọng tâm; chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp chỉ đạo những dự án quan trọng, trường hợp phức tạp và các khâu chậm tiến độ. Những hồ sơ đủ điều kiện thuộc thẩm quyền phải được giải quyết kịp thời.

Các chủ đầu tư phối hợp với địa phương và đơn vị GPMB rà soát, cập nhật kế hoạch của từng dự án, xác định rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, thời hạn và kết quả cần đạt hằng tuần.

Hồ sơ đủ điều kiện đến đâu phải được xử lý, chuyển bước đến đó. Trường hợp hai kỳ báo cáo liên tiếp không có chuyển biến, các đơn vị phải kiểm tra trực tiếp, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan.

Đối với 4 dự án gần hoàn thành, các đơn vị được yêu cầu lập danh sách cụ thể từng trường hợp còn lại, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10/2026.

Cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, công tác vận động người dân phải gắn với việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cơ quan nhà nước. Những kiến nghị có cơ sở cần được giải quyết kịp thời; những nội dung chưa đủ căn cứ phải được trả lời rõ ràng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất thu hồi.

Việc duy trì những cách làm hiệu quả sau 90 ngày cao điểm được xem là yếu tố quan trọng để Khánh Hòa tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng.

Khi tiến độ được kiểm soát đến từng hồ sơ, trách nhiệm được xác định rõ và kết quả được đánh giá bằng diện tích thực tế bàn giao, công tác GPMB sẽ có thêm cơ sở để đáp ứng yêu cầu triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.