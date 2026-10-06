Khánh Hòa: Chuẩn hóa năng lực đội ngũ cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở

Theo kế hoạch, chương trình bồi dưỡng được chia làm 2 đợt. Trong 4 ngày, các học viên sẽ nghiên cứu, quán triệt 14 chuyên đề trọng tâm. Đặc biệt, chương trình còn cập nhật nhiều nội dung mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nổi bật là các chuyên đề: Ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác Hội; nghiệp vụ quản lý vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội; tiêu chí xây dựng mô hình xã hội học tập…

Các đại biểu và học viên tham dự lễ khai giảng.

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: “Hội CCB có vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập, lớp bồi dưỡng nhằm giúp đội ngũ cán bộ Hội nâng cao bản lĩnh, cập nhật kiến thức, bám sát cơ sở, từ đó thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động và xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh từ thực tiễn”.

Quang cảnh lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền cũng đề nghị các giảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, gắn lý luận với thực tiễn, tăng cường tương tác đối thoại trong quá trình lên lớp; động viên, khích lệ các học viên phát huy tốt hơn nữa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong quá trình công tác tại cơ sở. Các học viên cần tích cực thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm để vận dụng sáng tạo vào nhiệm vụ chính trị tại địa phương trong tình hình mới.