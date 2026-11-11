Khánh Hòa: Chuẩn bị phương tiện ứng cứu và lên phương án sơ tán người dân mùa mưa lũ

Rác thải trôi dạt vào bãi biển Trần Phú. (Ảnh: VŨ TÂN)

Ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, dọc bờ biển Trần Phú, các loại rác thải như cây khô, cành gỗ lớn, túi nylon, chai nhựa nằm ngổn ngang trên bãi cát. Nhiều ngư cụ đánh bắt hải sản, thậm chí cả thuyền thúng của ngư dân cũng bị sóng đánh vỡ, cuốn dạt vào bờ.

Bà Lê Thị Hạnh, người dân địa phương cho biết, vào mùa mưa, mỗi khi mưa lớn kéo dài, nước lũ từ thượng nguồn cuốn theo nhiều loại rác thải đổ ra biển. Bên cạnh đó, khi thủy triều dâng, sóng lớn cũng đưa rác thải từ nhiều nơi tấp vào bờ, ảnh hưởng đến cảnh quan bãi biển.

Du khách thản nhiên tắm biển dù sóng biển lớn. (Ảnh: VŨ TÂN)

Đáng chú ý, dù biển động dữ dội kèm theo từng đợt sóng to, một số du khách nước ngoài vẫn ra bãi biển vui chơi, nghịch sóng, thậm chí xuống tắm bất chấp các biển báo cấm tắm được địa phương bố trí. Lực lượng chức năng phải thường xuyên tuần tra, nhắc nhở và yêu cầu du khách lên bờ, không tiếp tục xuống biển để bảo đảm an toàn.

Trước lượng rác thải khổng lồ dạt vào bờ biển, ông Nguyễn Hùng Thanh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Đô thị Nha Trang cho biết, trong buổi sáng, trên bãi biển Trần Phú đơn vị đã gom gần 30 tấn rác thải các loại. Tuy nhiên, lượng rác tiếp tục được sóng đánh dạt vào bờ khiến công tác dọn dẹp gặp nhiều khó khăn. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đơn vị yêu cầu lực lượng túc trực gần như 100% quân số, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống phát sinh.

Không chỉ gây ảnh hưởng đến bãi biển, mưa lớn kèm gió mạnh còn khiến nhiều cây xanh trên các tuyến đường Trần Phú, Hoàng Diệu, Thái Nguyên và một số khu vực khác ở Nha Trang bị quật ngã gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Công nhân đang dọn dẹp cây xanh bị gió quật đổ trên đường Bạch Đằng, phường Nha Trang. (Ảnh: CTV)

Khi nhận được thông tin, Công ty cổ phần Môi trường và Đô thị Nha Trang đã điều động nhân lực, phương tiện đến các vị trí cây xanh gãy đổ để cắt hạ, thu dọn cành lá, giải phóng mặt bằng, bảo đảm giao thông.

Đồng thời, đơn vị tổ chức kiểm tra những tuyến đường có cây xanh nghiêng, có nguy cơ gãy đổ để kịp thời gia cố nhằm hạn chế các sự cố đột ngột xảy ra.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, ngày 11/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương kích hoạt phương án ứng phó, tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống mưa lớn và có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các xã, phường rà soát khu dân cư có nguy cơ ngập sâu, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện ứng cứu và lên phương án sơ tán người dân khi cần thiết. Kèm theo đó, các địa phương cần bảo đảm nơi ở, nước uống, lương thực, thực phẩm và thuốc men cho người dân tại khu vực bị ảnh hưởng.

Đối với những khu vực có nguy cơ bị cô lập, các địa phương phải chủ động dự trữ lương thực, nước sạch và thiết bị liên lạc. Các tuyến đường có nguy cơ ngập sâu, sạt lở phải được kiểm tra thường xuyên và lập chốt, đặt biển cảnh báo, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ.