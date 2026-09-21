Khánh Hòa chủ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm

Hồ Sông Cái (xã Bác Ái Tây), hồ chứa lớn nhất tỉnh Khánh Hòa, đã đưa mực nước về cao trình phù hợp để đón lũ.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn; khơi thông dòng chảy; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Cùng với đó, các địa phương chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn.

Lực lượng dân quân, công an xã, phường phối hợp với các đơn vị quản lý giao thông tổ chức trực, tuần tra, điều tiết giao thông tại các khu vực nguy hiểm, đặc biệt là các tuyến đường Quốc lộ 27C (đường Khánh Lê - Lâm Đồng), Quốc lộ 27 (Khu vực đèo Ngoạn Mục)…; bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sạt lở, cây ngã, đá lăn, ách tắc giao thông.

Ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết, các đơn vị quản lý đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện đã được yêu cầu thực hiện nghiêm quy trình vận hành được phê duyệt; tăng cường kiểm tra an toàn công trình và hệ thống cảnh báo vùng hạ du. Khi điều tiết, xả lũ phải thông báo, cảnh báo sớm, kịp thời về thời gian xả, lưu lượng xả, phạm vi và mức độ ảnh hưởng để chính quyền và người dân vùng hạ du chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng kịch bản ứng phó với mưa lũ trong trường hợp hoàn lưu bão, áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh tăng cường, gây mưa từ 200 - 500 mm trong 24 giờ. Lũ trên các sông có thể vượt báo động III từ 1 m, đạt hoặc cao hơn mức lũ lịch sử, gây ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực. Đây là tình huống rủi ro thiên tai cấp độ 2 và cấp độ 3.

Phương án ứng phó được xác định ba mức sơ tán dân theo diễn biến lũ. Cụ thể, lũ trên báo động III, tỉnh dự kiến sơ tán hơn 19.500 hộ với 73.600 người. Lũ vượt báo động III thêm 1 m, số người phải sơ tán tăng lên 25.024 hộ với 94.071 người. Nếu xảy ra lũ lịch sử, tỉnh dự kiến sơ tán hơn 31.500 hộ với gần 120.000 người.

Theo Bản tin số MLDR-15/15h30/KHOA ngày 20/9/2026 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục 11-14 vĩ độ Bắc, từ khoảng chiều 21/9 đến ngày 24/9/2026, tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 120 - 250 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 300 mm/đợt; cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn trên 100 mm/3 giờ.