Khánh Hòa: Chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Tuyến đường ven biển nối từ xã Cà Ná đến xã Phước Dinh dài khoảng 50 km có dấu hiệu sạt lở. Ảnh: Công Thử/TTXVN.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đến ngày 22/9, khu vực Trung bộ và Nam Trung bộ, trong đó có tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 60 - 130 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 200 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn, khoảng trên 100 mm. Từ ngày 23/9 đến hết ngày 24/9 sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 60 - 120 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng yêu cầu các xã, phường và đặc khu theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh; đồng thời tiếp tục huy động mọi nguồn lực khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua, nhất là tình hình sạt lở tại các tuyến giao thông như tuyến quốc lộ 27 thuộc đèo Ngoạn Mục.

Bên cạnh đó, các địa phương vùng xung yếu khẩn trương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Song song đó phân công lực lượng túc trực, cảnh giới, kiểm tra thường xuyên, kịp thời xử lý khi có diễn biến bất thường.

Gắn biển cảnh báo nguy hiểm sạt lở đất, đá trên tuyến giao thông để người dân và phương tiện lưu thông chủ động phòng tránh. Ảnh: Công Thử/TTXVN.

Thực hiện Công điện số 66/CĐ-TTg ngày 21/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Khánh Hòa đang chủ động huy động thiết bị bay không người lái hỗ trợ địa phương khảo sát, phát hiện sớm vết nứt, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét để cảnh báo và có biện pháp di dời dân cư đảm bảo an toàn; sẵn sàng triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống phát sinh.

Những ngày qua, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đang gấp rút phối hợp với các địa phương khẩn trương kiểm tra, đánh giá các vị trí giao thông bị sạt lở, hư hỏng. Đồng thời khẩn trương khắc phục, xử lý sạt lở tại Km 218+730 thuộc tuyến quốc lộ 27, đoạn đèo Ngoạn Mục (đèo Sông Pha).

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, Sở tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quản lý cầu đường, đơn vị thi công khắc phục nhanh các tuyến giao thông, công trình hạ tầng thiết yếu bị ảnh hưởng; tổ chức phân luồng, bổ sung biển cảnh báo và cảnh giới tại các vị trí nguy hiểm, tuyệt đối không để người dân đi qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nhất là khu vực thường mưa lớn như ở xã Lâm Sơn.

Tuyến đường ven biển nối từ xã Cà Ná đến xã Phước Dinh dài khoảng 50 km có dấu hiệu sạt lở. Ảnh: Công Thử/TTXVN.

Trước diễn biến của mưa lũ còn kéo dài, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào diễn biến thời tiết thực tế, chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai ngay các phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, hạn chế tối đa thiệt hại đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập tại các trường học bị ngập sâu, chia cắt.

Những ngày qua, tại Khánh Hòa, mưa lớn trên diện rộng đã xảy ra, lượng mưa cục bộ có nơi trên 300 mm. Nhiều địa phương miền núi, vùng cao trên địa bàn tỉnh cũng đã xảy ra tình trạng sạt lở, nhất là tại các tuyến giao thông trọng yếu nối với các tỉnh lân cận như tuyến quốc lộ 27, đoạn xã Lâm Sơn; quốc lộ 72C, đoạn Diên Khánh, Khánh Vĩnh. Bên cạnh đó, một số tuyến giao thông như tuyến đường ven biển cũng đang đứng trước nguy cơ sạt lở cao.