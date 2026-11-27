Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 27 đến 30/11, tỉnh Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, với tổng lượng mưa phổ biến 200 - 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Khánh Hòa chủ động ứng phó mùa mưa lũ năm nay.

Đáng chú ý, nguy cơ mưa có cường độ lớn, có nơi trên 100mm trong 3 giờ, có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các xã, phường, đặc khu phải theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh.

Đồng thời, rà soát, kích hoạt các phương án ứng phó thiên tai đã xây dựng, sẵn sàng triển khai các biện pháp phù hợp với diễn biến thực tế, không để bị động, bất ngờ.

Lực lượng xung kích phòng thủ dân sự được yêu cầu kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, vùng có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; chủ động phương án di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu tăng cường thông tin, cảnh báo, hướng dẫn du khách và người dân chủ động phòng tránh; kiên quyết tạm dừng các hoạt động tham quan, vui chơi, tắm biển, tắm sông, suối tại những khu vực không bảo đảm an toàn.

Đối với các đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tăng cường kiểm tra, đánh giá an toàn công trình và các hạng mục liên quan.

Theo bản tin sáng 27/11 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong những ngày tới, trên các sông tỉnh Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ phổ biến dưới báo động 1.