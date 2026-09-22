Khánh Hòa chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Khánh Hòa dự báo có mưa lớn kéo dài, có nơi cục bộ hơn 200mm. (Ảnh: VŨ TÂN)

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến ngày 22/9, Khánh Hòa có mưa to, lượng mưa phổ biến 60-130mm, cục bộ trên 200mm. Từ ngày 23 đến hết ngày 24/9, mưa lớn tiếp tục diễn ra.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các xã, phường, đặc khu theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, vùng thấp trũng có nguy cơ lũ quét, sạt lở để tổ chức di dời, sơ tán người dân khi cần thiết. Các địa phương bố trí lực lượng kiểm soát tại khu vực nguy hiểm, chuẩn bị phương tiện, vật tư, bảo đảm giao thông và tiêu thoát nước, chống ngập.

Cứu hộ người dân trong trận lũ lịch sử tháng 11/2025 tại phường Tây Nha Trang. (Ảnh: VŨ TÂN)

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh sẵn sàng chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn tại các địa bàn trọng điểm; đồng thời, sử dụng thiết bị bay không người lái để khảo sát, phát hiện sớm khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, phục vụ cảnh báo và di dời dân khi cần thiết.

Các đơn vị quản lý hồ chứa thực hiện nghiêm quy trình vận hành, kiểm tra an toàn công trình và cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du khi điều tiết, xả lũ. Sở Xây dựng kiểm tra, khắc phục các vị trí giao thông bị sạt lở, hư hỏng, bổ sung cảnh báo tại khu vực nguy hiểm, không để người dân đi qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu.

Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt tại phường Tây Nha Trang tháng 11/2025. (Ảnh: VŨ TÂN)

Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào thời tiết thực tế chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và hạn chế thiệt hại đối với cơ sở vật chất trường học. Cùng với đó, ngành y tế bảo đảm các dịch vụ khám, chữa bệnh, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh tại vùng bị ngập lũ.

Các sở, ngành, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, cập nhật theo dõi diễn biến mưa lũ, kiểm tra phương án ứng phó, đồng thời tổng hợp số liệu thiệt hại và tiến độ khắc phục hậu quả, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để có chỉ đạo xử lý kịp thời.