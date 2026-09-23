Khánh Hòa chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất phức tạp trong những ngày tới

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Rà soát khu vực có nguy cơ cao

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trong các ngày tới.

Theo đó, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất; thông tin kịp thời, đầy đủ đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Các địa phương phải huy động lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông, suối, vùng thấp trũng và những nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở. Trường hợp cần thiết phải tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn; đồng thời phân công lực lượng túc trực, cảnh giới, thường xuyên kiểm tra và xử lý ngay khi xuất hiện diễn biến bất thường.

Tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, địa phương phải bố trí lực lượng kiểm soát người và phương tiện. Vật tư, phương tiện cũng được chuẩn bị để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông trên các tuyến chính. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn phải sẵn sàng hỗ trợ người dân sơ tán khi có yêu cầu.

Cùng với đó, các địa phương chủ động tiêu nước chống úng, bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư; thường xuyên cập nhật diễn biến mưa lũ để người dân chủ động ứng phó.

Sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh được giao rà soát lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tại các địa bàn trọng điểm. Các đơn vị chủ động huy động thiết bị bay không người lái để khảo sát, phát hiện sớm vết nứt, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, phục vụ cảnh báo và di dời dân cư.

Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương kiểm tra, đánh giá các vị trí giao thông bị sạt lở, hư hỏng; chỉ đạo khắc phục nhanh các tuyến đường, công trình hạ tầng thiết yếu. Tại những vị trí nguy hiểm phải tổ chức phân luồng, bổ sung biển cảnh báo và bố trí lực lượng cảnh giới, tuyệt đối không để người dân đi qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nhất là tại xã Lâm Sơn.

Ngành Giáo dục và Đào tạo căn cứ tình hình thời tiết thực tế để chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học, đồng thời bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất tại các trường bị ngập hoặc chia cắt.

Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông rà soát hạ tầng, có phương án dự phòng nhằm duy trì thông tin liên lạc thông suốt. Ngành Y tế chuẩn bị phương án khám, chữa bệnh, cung cấp dịch vụ y tế thiết yếu và phòng, chống dịch bệnh tại vùng bị ngập lũ.

Chủ động vận hành hồ chứa

Công điện yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa thực hiện nghiêm quy trình vận hành được phê duyệt, tăng cường kiểm tra an toàn công trình và hệ thống cảnh báo vùng hạ du. Khi điều tiết, xả lũ phải thông báo sớm về thời gian, lưu lượng, phạm vi và mức độ ảnh hưởng để chính quyền và người dân chủ động phòng tránh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn địa phương giảm thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp; theo dõi, chỉ đạo việc điều tiết hồ chứa phù hợp với diễn biến thời tiết và dự báo khí tượng thủy văn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 23 đến hết ngày 24/9, Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ trên 200mm. Tổng lượng mưa từ chiều 21 đến hết ngày 24/9 có nơi trên 400mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.