Đường Phạm Văn Đồng, tại Nha Trang, ngập sâu vào những lúc có mưa to.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 23 đến 26/11, toàn tỉnh Khánh Hòa phổ biến ngày nắng, chiều và tối có mưa rào vài nơi, lượng mưa dưới 10mm. Từ ngày 27 đến 30/11, địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100 - 150mm, có nơi trên 200mm. Cao điểm mưa tập trung vào hai ngày 28 và 29/11 (50 - 80mm/24 giờ, cục bộ vượt 100mm/24 giờ), sau đó giảm dần vào ngày 30/11 với lượng mưa chiều tối dưới 20mm. Mưa lớn tiềm ẩn nguy cơ gây ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị, sạt lở đất ở khu vực địa hình dốc kèm lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.

Trước diễn biến thời tiết trên, đối với tuyến biển, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND các xã, phường ven biển và đặc khu Trường Sa phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa theo dõi sát tình hình gió mạnh, kịp thời thông báo, hướng dẫn thuyền trưởng, chủ các tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch nắm rõ vị trí, hướng di chuyển của thời tiết xấu để chủ động phòng tránh và duy trì thông tin liên lạc thông suốt.

Trên đất liền, các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi, thủy điện phải theo dõi chặt chẽ lượng mưa, lưu lượng nước về hồ để chủ động vận hành, điều tiết bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du theo đúng quy trình, đặc biệt lưu ý các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ và hồ xung yếu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa cập nhật liên tục diễn biến mưa lũ, sớm nhận định nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để thông tin kịp thời đến cơ sở, đồng thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các tình huống vượt khả năng ứng phó của cấp xã.

Cùng với đó, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát những vị trí có nguy cơ sạt lở, mất an toàn, chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ kịp thời khắc phục điểm hư hỏng, bổ sung biển báo, đèn cảnh báo và bố trí lực lượng cảnh giới tại các tuyến đường đèo xung yếu gồm: Quốc lộ 27C (khu vực đèo Khánh Lê), Quốc lộ 27 (khu vực đèo Ngoạn Mục), Tỉnh lộ 9 (tuyến Cam An - Khánh Sơn) và đường Nguyễn Tất Thành (khu vực đèo Cù Hin).

Báo Trung ương và địa phương tăng cường thời lượng tuyên truyền, cập nhật diễn biến thời tiết và phổ biến kỹ năng phòng tránh thiên tai để người dân chủ động ứng phó. Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực ban và báo cáo định kỳ về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo quy định.