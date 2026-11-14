UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 trên địa bàn tỉnh, hướng đến bảo đảm nguồn cung hàng hóa, ổn định giá cả và phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trước, trong và sau Tết.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tăng cường theo dõi diễn biến thị trường, nhất là cung cầu và giá cả các nhóm hàng thiết yếu như gạo, đường, dầu ăn, thịt gia súc, gia cầm, trứng, thực phẩm chế biến, rau, củ, quả...

Trên cơ sở đó, các phương án điều phối nguồn hàng được chủ động xây dựng nhằm hạn chế nguy cơ thiếu hụt hàng hóa hoặc xảy ra tình trạng tăng giá bất thường trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao.

Khánh Hòa chủ động nguồn hàng, giữ ổn định giá dịp Tết 2027.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh được khuyến khích chủ động tìm kiếm nguồn cung, tăng lượng hàng dự trữ, mở rộng mạng lưới phân phối.

Đồng thời, tổ chức các chương trình khuyến mại, giảm giá phù hợp để người dân có thêm lựa chọn mua sắm, góp phần thúc đẩy tiêu dùng dịp cuối năm.

Một trong những nội dung được chú trọng là phát triển mạng lưới phân phối hàng hóa bình ổn, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các mặt hàng thiết yếu với chất lượng bảo đảm và giá cả hợp lý.

Theo đó, Khánh Hòa khuyến khích mở thêm các điểm bán hàng bình ổn tại chợ truyền thống, khu dân cư, khu công nghiệp; đồng thời tổ chức các chuyến bán hàng lưu động, đưa hàng Việt về khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đáng chú ý, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát, giới thiệu ít nhất 20 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất nông nghiệp có khả năng cung ứng nguồn hàng ổn định tham gia chương trình.

Khánh Hòa chủ động nguồn hàng, giữ ổn định giá dịp Tết 2027.

Đây là giải pháp nhằm tăng cường kết nối giữa đơn vị sản xuất với hệ thống phân phối, góp phần bảo đảm nguồn cung nông sản, thực phẩm trong dịp cao điểm mua sắm Tết.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức triển khai chương trình; thường xuyên nắm bắt tình hình thị trường, kịp thời tham mưu giải pháp điều tiết hàng hóa khi phát sinh biến động.

Cùng với việc bảo đảm nguồn cung, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường cũng được tăng cường. Chi cục Quản lý thị trường được giao triển khai kiểm tra trước, trong và sau Tết, tập trung phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, găm hàng và vi phạm quy định về giá.

Ở cấp cơ sở, các địa phương có trách nhiệm chủ động xây dựng phương án bảo đảm nguồn hàng, phối hợp tổ chức các điểm bán bình ổn, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trên địa bàn.

Thông qua chương trình, Khánh Hòa hướng đến chủ động nguồn cung hàng hóa thiết yếu, hạn chế biến động giá trong dịp cao điểm cuối năm, đồng thời bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và góp phần giữ ổn định thị trường Tết Nguyên đán 2027.