Lực lượng chức năng phân luồng giao thông tại đường 2 tháng 4 phường Bắc Nha Trang. (Ảnh: VŨ TÂN)

Trong 6 giờ vừa qua tổng lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi vượt 100mm, trong đó khu vực Ninh An ghi nhận 111,3mm.

Tình trạng ngập cục bộ được ghi nhận tại một số địa bàn trên toàn tỉnh. Tại phường Bắc Nha Trang, đường Phạm Tu ngập khoảng 20cm; đường 2/4, khu vực đoạn SOS và Chợ Bầu, ngập từ 30-40cm; khu vực đầu đường Đoàn Trần Nghiệp giao với đường Trần Phú ngập từ 30-40cm. Tại phường Nha Trang, đường Ngô Quyền ngập khoảng 20cm, nước chưa rút do mưa lớn tiếp diễn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tây Nha Trang chỉ đạo đơn vị xử lý sự cố sạt lở Tổ 15 Ngọc Sơn. (Ảnh: CTV)

Tại các xã phía bắc như Tu Bông, Đại Lãnh, Vạn Thắng, Vạn Hưng và Vạn Ninh, một số tuyến đường xảy ra ngập cục bộ. Đến thời điểm báo cáo, mưa đã giảm, nước cơ bản rút. Tại các phường Đông Ninh Hòa, Nam Ninh Hòa, Tân Định và Hòa Trí, một số tuyến đường và nhà dân bị ngập, hiện nước đang rút dần, người dân chủ động vệ sinh, khắc phục hậu quả sau ngập.

Đáng chú ý, tại phường Tây Nha Trang xảy ra sạt lở khu vực nhà số 350 đường Ngô Đến, tổ 15 Ngọc Sơn. Sự cố không gây thiệt hại về người. Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời 2 hộ dân với 9 nhân khẩu tại khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, đồng thời tiếp tục rà soát, đánh giá nguy cơ để có phương án di dời các hộ dân còn nằm trong khu vực nguy hiểm.

Cán bộ phường Bắc Nha Trang chốt chặn tại khu vực đá lăn trên đèo Lương Sơn. (Ảnh: CTV)

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, bà Cao Thị Ngọc Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung Khánh Vĩnh cho biết, địa phương đã bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ, tổ chức chốt chặn, giăng dây cảnh báo tại khu vực đập tràn có nước tràn qua, hướng dẫn người dân di chuyển, không đi qua những vị trí nguy hiểm. Lực lượng chức năng cũng được bố trí trực tại các điểm xung yếu để kịp thời xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho người dân.

Trước tình hình nước ngập tại nhiều tuyến đường ở phường Bắc Nha Trang, bà Nguyễn Thị Trung Thu, Bí thư Đảng ủy phường cho biết, qua kiểm tra thực tế, một số tuyến đường xảy ra ngập cục bộ khi mưa lớn, nhưng nước rút khá nhanh sau khi mưa giảm. Địa phương đã bố trí lực lượng công an, dân quân, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và tổ dân phố tại các điểm ngập để tổ chức chốt chặn, điều tiết giao thông, cảnh báo người dân.

Nước ngập tại điểm xung yếu vị trí giao nhau giữa đường Phạm Văn Đồng và Bắc Sơn, phường Bắc Nha Trang. (Ảnh: VŨ TÂN)

“Đối với các khu vực có nguy cơ sạt lở, địa phương đang theo dõi sát diễn biến. Ngay sau khi phát hiện sự cố xuất hiện đá rơi xuống mặt đường tại đèo Lương Sơn, lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn, cảnh báo, bảo đảm an toàn giao thông. Tại khu vực Vĩnh Phương, tình trạng sạt lở bờ sông từ đợt mưa trước tiếp tục được theo dõi và kiểm soát”, bà Trung Thu nhấn mạnh.

Trước diễn biến mưa lớn còn phức tạp, các địa phương tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực, thường xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, lũ quét. Đồng thời, chủ động phương án sơ tán người dân khi cần thiết, không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.