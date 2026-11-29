Mưa tại Nha Trang giảm dần.

Theo báo cáo nhanh ngày 29/11 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa, trong 24 giờ qua (từ 8 giờ ngày 28/11 đến 8 giờ ngày 29/11), toàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, cục bộ mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 60 - 140mm, riêng Nha Trang đạt 161mm; khu vực phía bắc tỉnh phổ biến 50 - 100mm, một số điểm đo được lượng mưa lớn hơn như Khánh Hiệp (150,2mm), Suối Tiên (148,8mm), Ninh Tân (133,3mm); khu vực phía nam phổ biến 20 - 40mm.

Vào lúc 7 giờ sáng ngày 29/11, mực nước sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Ninh Hòa đạt 5,01m (trên báo động 2 là 0,01m). Các sông khác đều dưới mức báo động 1, cụ thể: sông Cái Nha Trang tại trạm Đồng Trăng đạt 6,75m (dưới báo động 1 là 1,25m); sông Cái Phan Rang tại trạm Tân Mỹ đạt 33,75m (dưới báo động 1 là 1,75m) và tại trạm Phan Rang đạt 0,37m (dưới báo động 1 là 2,13m).

Đường Điện Biên Phủ vào chiều 28/11.

Đến 6 giờ ngày 29/11, tổng dung tích các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh đạt 526,16/881,17 triệu m³ (bằng 59,7% dung tích thiết kế). Hiện có 21 hồ đang vận hành điều tiết hạ mực nước, đáng chú ý là hồ Suối Trầu (31,81 m³/s), Suối Dầu (24,99 m³/s), Đắc Lộc (12,58 m³/s), Tà Rục (3,99 m³/s) và Tân Giang (1,81 m³/s); các hồ còn lại qua tràn tự do hoặc điều tiết với lưu lượng không đáng kể. Nhờ mưa giảm trong sáng 29/11, các tuyến đường ngập cục bộ trước đó đã rút nước, giao thông thông suốt, không phát sinh điểm sạt lở mới.

Theo bản tin lúc 9 giờ ngày 29/11 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 29 đến sáng 30/11, khu vực phía bắc tỉnh có mưa, rải rác mưa vừa đến mưa to với lượng phổ biến 20 - 40mm, có nơi trên 80mm; phía nam phổ biến 10 - 30mm, có nơi trên 50mm và mưa giảm dần từ ngày 30/11. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, sạt lở đất ở sườn dốc, nền đất yếu kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Chính quyền và lực lượng chức năng toàn tỉnh đang tiếp tục bám sát tình hình mưa lũ, chủ động cảnh báo rủi ro thiên tai để kịp thời ứng phó.