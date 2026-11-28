Sáng 28/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong 24 giờ qua, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa suy yếu kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa đến mưa to, cục bộ có mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 30 - 80mm, có nơi trên 100mm, như Khánh Thượng ghi nhận 101mm.

Hồ chứa nước Suối Dầu, một trong những công trình thủy lợi quan trọng phục vụ điều tiết nguồn nước tại Khánh Hòa.

Mực nước trên các sông, suối trên địa bàn tỉnh ít biến đổi hoặc dao động nhỏ. Riêng khu vực Đồng Trăng (xã Diên Đồng) xuất hiện lũ nhỏ, khu vực Phan Rang chịu ảnh hưởng của thủy triều.

Tính đến 7h ngày 28/11, mực nước trên sông Dinh Ninh Hòa tại Trạm thủy văn Ninh Hòa là 2,73m, dưới báo động 1 là 1,47m; sông Cái Nha Trang tại Trạm thủy văn Đồng Trăng là 5m, dưới báo động 1 là 3m.

Trên sông Cái Phan Rang, mực nước tại Trạm thủy văn Tân Mỹ là 33,42m, dưới báo động 1 là 2,08m; tại Trạm thủy văn Phan Rang là 0,07m, dưới báo động 1 là 2,57m.

Toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 56 hồ thủy lợi và 11 hồ thủy điện với tổng dung tích thiết kế hơn 881 triệu m³. Tính đến 6h ngày 28/11, tổng lượng nước tích trữ tại các hồ đạt hơn 500 triệu m³, tương đương 57,1% dung tích thiết kế.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, 12 hồ chứa đang thực hiện điều tiết, hạ thấp mực nước với lưu lượng xả dao động từ 0,54 - 25,5m³/s, gồm: Hoa Sơn, Suối Lớn, Đồng Bò, Suối Dầu, Đắc Lộc, Trà Co, Ma Trai, Tân Giang, Nước Ngọt, Thành Sơn, Cho Mo và Sông Than.

Trong đó, hồ Suối Dầu đạt 81% dung tích thiết kế, đang điều tiết xả với lưu lượng 25,26m³/s; hồ Hoa Sơn đạt 79%, lưu lượng xả 16,2m³/s; hồ Tân Giang đạt 91%, lưu lượng xả 1,8m³/s.

Một số hồ chứa khác có tỷ lệ tích nước tương đối cao như Tà Rục (77%), Sông Cái (81%), Sông Sắt (69%). Trong khi đó, các hồ Đá Bàn, Cam Ranh, Sông Trâu, Sông Biêu, Sông Than và Sông Chò 1 có tỷ lệ tích nước từ 22 - 57% dung tích thiết kế.

Các đơn vị quản lý hồ chứa đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lưu lượng nước về hồ và mực nước hồ để chủ động vận hành, điều tiết phù hợp.

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với các địa phương theo dõi sát diễn biến mưa lũ, tập trung triển khai các biện pháp ứng phó, sẵn sàng thực hiện phương án cấm lưu thông qua các tuyến đường nguy hiểm, cho học sinh nghỉ học và di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Ngày 27/11, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có công điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, chủ động phòng ngừa nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 27 - 30/11, tỉnh Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, với tổng lượng mưa phổ biến 200 - 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Đáng chú ý, nguy cơ mưa có cường độ lớn, có nơi trên 100mm trong 3 giờ, có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc. UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các xã, phường, đặc khu phải theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh. Đồng thời, rà soát, kích hoạt các phương án ứng phó thiên tai đã xây dựng, sẵn sàng triển khai các biện pháp phù hợp với diễn biến thực tế, không để bị động, bất ngờ.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 27 - 30/11, tỉnh Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, với tổng lượng mưa phổ biến 200 - 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Đáng chú ý, nguy cơ mưa có cường độ lớn, có nơi trên 100mm trong 3 giờ, có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các xã, phường, đặc khu phải theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh.

Đồng thời, rà soát, kích hoạt các phương án ứng phó thiên tai đã xây dựng, sẵn sàng triển khai các biện pháp phù hợp với diễn biến thực tế, không để bị động, bất ngờ.