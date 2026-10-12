Khánh Hòa chủ động chuẩn bị các hoạt động Năm APEC 2027

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên vừa chủ trì phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo cấp tỉnh triển khai các hoạt động Năm APEC 2027, tập trung rà soát tiến độ chuẩn bị, cơ chế phối hợp và nhiệm vụ của các tiểu ban.

Trong khuôn khổ Năm APEC 2027, Khánh Hòa dự kiến là địa điểm tổ chức Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC vào cuối tháng 2/2027. Tỉnh cũng phối hợp với các cơ quan Trung ương chuẩn bị điều kiện tổ chức Hội nghị SOM 1. Thời gian qua, các đoàn công tác của Bộ Tài chính, Ban Thư ký và các Tiểu ban Quốc gia APEC đã khảo sát thực tế, làm việc với các cơ quan, đơn vị, khách sạn và địa điểm dự kiến tổ chức hội nghị. Địa điểm chính thức sẽ được công bố sau khi Trung ương quyết định.

Để bảo đảm tiến độ, Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính rà soát kinh phí, cơ chế và kế hoạch triển khai. Các tiểu ban chủ động xây dựng phương án theo nhiệm vụ được giao, từ chuẩn bị nội dung, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương đến bảo đảm an ninh, y tế và chăm sóc sức khỏe. Tỉnh cũng chú trọng xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thông qua các video, ấn phẩm quảng bá và hoạt động kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Kết luận phiên họp, ông Nguyễn Long Biên đánh giá cao sự chủ động của các sở, ngành, đồng thời yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai nhiệm vụ, không chờ đề án chính thức từ Trung ương. Văn phòng UBND tỉnh được giao hoàn thiện quy chế hoạt động, phân công cụ thể người phụ trách, công việc, tiến độ và trách nhiệm; duy trì giao ban định kỳ để kịp thời xử lý khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các bộ, ngành cập nhật kịch bản, kinh phí và cơ chế thực hiện. Các tiểu ban cần chuẩn bị chu đáo chương trình, hoạt động văn hóa, phương án tuyên truyền, an ninh, y tế; đẩy mạnh chỉnh trang đô thị và đào tạo đội ngũ lễ tân, tình nguyện viên, liên lạc viên về ngoại ngữ, kiến thức địa phương.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh được giao xây dựng video, ấn phẩm quảng bá, đề xuất các hoạt động kết nối doanh nghiệp và lựa chọn quà tặng mang bản sắc Khánh Hòa dành cho đại biểu.

Ông Nguyễn Long Biên nhấn mạnh, APEC 2027 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi công tác chuẩn bị đồng bộ, chuyên nghiệp và bảo đảm an toàn, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Khánh Hòa đến bạn bè quốc tế.