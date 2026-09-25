Khánh Hòa: Cho thuê đất thực hiện dự án bến thủy nội địa Hòn Rớ

Ngày 25/9, UBND phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tổ chức ký hợp đồng cho Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa thuê đất để thực hiện Dự án Bến thủy nội địa khu vực Hòn Rớ.

Đại diện UBND phường Nam Nha Trang và Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa ký hợp đồng thuê đất để thực hiện Dự án Bến thủy nội địa khu vực Hòn Rớ.

Theo hợp đồng, UBND phường Nam Nha Trang cho doanh nghiệp thuê 525m2 đất tại khu vực Hòn Rớ 1, tổ dân phố Thành Đạt. Thời hạn thuê đất đến ngày 25/3/2076.

Dự án Bến thủy nội địa khu vực Hòn Rớ có tổng vốn đầu tư khoảng 20 tỷ đồng, gồm các hạng mục như bến cập tàu, cửa hàng giới thiệu sản phẩm, phòng trực bảo vệ, phòng kỹ thuật, kho và khu vực đặt bồn nước.

Sau khi hoàn thành, bến phục vụ vận chuyển vật tư, nhu yếu phẩm; đưa đón cán bộ, công nhân viên đi công tác tại các đảo; hỗ trợ công tác quản lý, tuần tra, bảo vệ và khai thác tài nguyên yến sào.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa cho biết, dự án phục vụ hoạt động đường thủy và neo đậu tàu, thuyền an toàn.

Công trình cũng được định hướng bảo đảm nơi neo đậu an toàn cho tàu, thuyền và đáp ứng nhu cầu về phương tiện, lực lượng, trang thiết bị khi có yêu cầu thực hiện nhiệm vụ đột xuất.

Ông Trần Nam Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Nha Trang cho rằng việc triển khai dự án bến thủy nội địa tại Hòn Rớ có ý nghĩa thiết thực, vừa phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, vừa góp phần bảo đảm các điều kiện cần thiết để đáp ứng nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Ông Bình đề nghị UBND phường tiếp tục phối hợp, hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục theo quy định; đồng thời yêu cầu quá trình triển khai dự án phải đúng tiến độ, đúng mục đích sử dụng đất và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.

Bí thư Đảng ủy phường Nam Nha Trang cũng đề nghị doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với địa phương, bảo đảm dự án hài hòa với định hướng phát triển khu vực Hòn Rớ. Sau khi hoàn thành, công trình phải được khai thác đúng công năng, hiệu quả, phục vụ hoạt động đường thủy và góp phần đáp ứng các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng trên địa bàn.