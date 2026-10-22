Khánh Hòa chính thức vận hành Cổng dữ liệu mở

Ngày 22-10, UBND tỉnh Khánh Hòa có thông báo chính thức vận hành Cổng dữ liệu mở tỉnh.

Theo thông báo của UBND tỉnh, Cổng dữ liệu mở tỉnh Khánh Hòa có địa chỉ https://opendata.khanhhoa.gov.vn, là cổng thông tin tổng hợp và công bố dữ liệu mở, cung cấp thông tin chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, phục vụ nhu cầu tra cứu và khai thác thông tin của cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức.

Giao diện Cổng dữ liệu mở tỉnh Khánh Hòa.

Trong giai đoạn đầu, Cổng dữ liệu mở tỉnh Khánh Hòa sẽ cung cấp 157 tập dữ liệu mở chuyên ngành thuộc 19 nhóm lĩnh vực cốt lõi theo lộ trình phục vụ công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gồm: Giáo dục và Đào tạo; Xây dựng; Giao thông vận tải; Tài chính; Nội vụ; Lâm nghiệp, Kiểm lâm; Chăn nuôi và Thú y; Thủy lợi; Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai; Tài nguyên nước; Khí tượng thủy văn; Biến đổi khí hậu; Khoa học công nghệ và Phát triển nông thôn; Nước sạch nông thôn; Khuyến nông; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công Thương; Lĩnh vực khác.

Các tập dữ liệu được cung cấp dưới nhiều định dạng phổ biến như: CSV, JSON, XML và XLSX, tạo thuận lợi cho việc tải về, phân tích, xử lý và tích hợp vào các ứng dụng. Tổ chức, cá nhân được khai thác và tái sử dụng dữ liệu được công bố trên Cổng dữ liệu mở tỉnh mà không phải trả phí, phục vụ các mục đích học tập, nghiên cứu, phát triển mô hình ứng dụng đổi mới sáng tạo và sản phẩm kinh tế số, phù hợp với điều kiện sử dụng dữ liệu và quy định pháp luật hiện hành.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì quản lý, vận hành kỹ thuật hệ thống, tiếp nhận phản hồi của người sử dụng và phối hợp với các cơ quan, đơn vị cập nhật, mở rộng danh mục dữ liệu. Các sở, ban, ngành và UBND cấp xã có trách nhiệm cung cấp, cập nhật dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và kịp thời.

Việc đưa Cổng dữ liệu mở vào vận hành góp phần tăng cường công khai, chia sẻ thông tin, thúc đẩy khai thác giá trị dữ liệu số, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp phát triển các ứng dụng phục vụ đời sống, sản xuất, kinh doanh, qua đó hỗ trợ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

MÃ PHƯƠNG