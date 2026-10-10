Khánh Hòa: Chiến dịch 'Không Một Mình 2026 - Kết nối không tổn thương' bảo vệ học sinh

Cán bộ Phòng An ninh mạng, Công An tỉnh Khánh Hòa, cùng chia sẻ, trao đổi với học sinh về các kỹ năng khi tham gia mạng xã hội

Tham dự chương trình có bà Lê Vinh Liên Trang - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Niềm tin số tỉnh Khánh Hoà; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cùng hơn 1.400 cán bộ, giáo viên và các em học sinh.

Chiến dịch "Không Một Mình 2026 - Kết nối không tổn thương" do Liên minh Niềm tin số (DTA) khởi xướng, được triển khai dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng sự đồng hành của các tổ chức quốc tế Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Cơ quan Phòng, chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC), các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng xã hội.

Không gian trải nghiệm số đa dạng và trực quan

Trong khuôn khổ chương trình tại Trường THPT Lý Tự Trọng, không khí diễn ra sôi nổi với sự tham gia của đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh. Chương trình được thiết kế hiện đại, đổi mới phương thức truyền thông qua việc ứng dụng các nền tảng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) với những trải nghiệm sinh động.

Các báo cáo viên chuyên trách đã chia sẻ những chuyên đề thiết thực về nguy cơ xâm hại trên môi trường mạng; trang bị kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với hành vi bắt nạt, quấy rối, dụ dỗ, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư.

Bà Lê Vinh Liên Trang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Niềm tin số tỉnh Khánh Hòa, tặng cẩm nang chiến dịch cho nhà trường

Học sinh hào hứng tham gia các hoạt động giao lưu tương tác, trả lời câu hỏi qua minigame và trắc nghiệm tương tác số (Quiz game), thưởng thức các tiết mục văn nghệ truyền cảm hứng, đồng thời quét mã QR để trực tiếp tải cẩm nang hướng dẫn an toàn mạng cùng hệ thống infographic trực quan.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã chính thức công bố thể lệ 3 vòng thi thử thách của chiến dịch, đồng thời phát động tìm kiếm và vinh danh những gương mặt học sinh tiêu biểu tham gia "Đại sứ An toàn số học đường".

Hào hứng sau khi tham gia các hoạt động, em Phan Mạnh Quân, học sinh Lớp 12A9, Trường THPT Lý Tự Trọng, chia sẻ: "Qua chương trình hôm nay, em nhận ra việc bảo vệ thông tin cá nhân và biết cách lên tiếng nhờ sự trợ giúp của thầy cô, cha mẹ là vô cùng quan trọng. Em cảm thấy tự tin hơn rất nhiều và sẽ cố gắng lan tỏa tinh thần 'kết nối không tổn thương' đến bạn bè xung quanh".

Sôi động phần thi tương tác số (Quiz game).

Lan tỏa thông điệp: Bạn không bao giờ đơn độc

Mục tiêu cốt lõi của chiến dịch không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức cảnh báo rủi ro, mà còn trang bị cho thế hệ trẻ bộ kỹ năng phản xạ chủ động: nhận biết nguy cơ, bảo vệ dữ liệu cá nhân và biết cách xử lý tình huống khủng hoảng trên mạng.

Chiến dịch mang thông điệp nhân văn sâu sắc: khi đối mặt với bắt nạt, đe dọa hay xâm hại trực tuyến, các em không bao giờ phải chịu đựng trong im lặng hay tự xoay xở một mình. Gia đình, thầy cô, bạn bè và các tổ chức xã hội luôn sẵn sàng làm điểm tựa, lắng nghe và đồng hành hỗ trợ can thiệp kịp thời.

Song song đó, ban tổ chức phát động phong trào "5 phút cùng em" - sáng kiến kêu gọi quý thầy cô, các bậc cha mẹ, cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị đồng hành dành ít nhất 5 phút mỗi ngày để trò chuyện, thấu hiểu tâm lý và những vướng mắc của con em khi tham gia không gian mạng cũng như trong cuộc sống hằng ngày.

Chương trình nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống xâm hại trực tuyến đối với học sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đại tá Phan Bình Dương, Trưởng phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết: Sự kiện khởi động tại Trường THPT Lý Tự Trọng đánh dấu bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động tuyên truyền sâu rộng của Chiến dịch "Không Một Mình 2026", nhằm lan tỏa thông điệp "Kết nối không tổn thương" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; giúp học sinh biết bảo vệ bản thân, tôn trọng người khác, không chia sẻ nội dung gây tổn thương và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp vấn đề, góp phần xây dựng môi trường mạng văn minh, an toàn và lành mạnh.