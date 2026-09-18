Khánh Hòa: 'Chạy đua' với thời gian và sự đổi thay của địa hình để tìm kiếm các liệt sỹ

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa vượt rừng đưa hài cốt liệt sỹ được tìm thấy về Đài Liệt sỹ xã Vạn Ninh. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tình hài cốt liệt sỹ tại tỉnh Khánh Hòa đang được đẩy mạnh.

Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, các lực lượng "chạy đua" với thời gian và sự đổi thay của địa hình để tìm kiếm hài cốt liệt sỹ. Tất cả hướng đến mục tiêu đưa các liệt sỹ về với quê hương, đất mẹ, trọn vẹn nghĩa tình “Uống nước nhớ nguồn”.

Khánh Hòa đang bước vào mùa mưa. Do đó, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ phường Nam Nha Trang đã khẩn trương vào khu vực núi Đồng Bò để làm nhiệm vụ. Để tiếp cận các vị trí từng là căn cứ cách mạng luôn có sự đồng hành của người dân địa phương và nhân chứng.

Anh Trần Tùng, chiến sỹ dân quân thường trực phường Nam Nha Trang chia sẻ, những ngày đầu tham gia, do chưa quen địa hình, thời tiết và việc leo núi đường dài nên anh cùng đồng đội khá mệt.

Tuy nhiên qua thời gian, nhờ quen thuộc đường và biết cách giữ sức, đoàn di chuyển thuận lợi hơn với mỗi chuyến hành quân kéo dài khoảng 6 tiếng cả đi và về.

Vất vả là thế, nhưng trên khuôn mặt mỗi người luôn rạng ngời niềm tin quyết thắng, quyết tâm tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ tại căn cứ Đồng Bò về nhà quàn Nghĩa trang liệt sỹ Hòn Dung. Đến nay, đội đã phát hiện và quy tập được 2 hài cốt liệt sỹ tại khu vực này.

Chiến sỹ Nguyễn Thanh Khôi, dân quân tự vệ xã Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) lần đầu tham gia nhiệm vụ tìm kiếm tại núi Hòn Chảo (xã Vạn Ninh). Địa hình nơi đây cao, dốc và bào mòn thể lực nhiều hơn, đòi hỏi anh phải chủ động tập luyện thể lực và chuẩn bị tư trang chu đáo trước mỗi đợt hành quân.

“Trải qua nửa ngày leo núi từ đồng bằng lên đỉnh Hòn Chảo, dù mệt nhọc, nhưng khi đến được vị trí nghi có mộ liệt sỹ và thu về kết quả đúng như thông tin nhân chứng cung cấp, ai nấy đều vô cùng phấn khởi, củng cố thêm niềm tin để mở rộng phạm vi tìm kiếm sâu hơn,” chiến sỹ Nguyễn Thanh Khôi vui mừng chia sẻ.

Để bảo đảm tuyệt đối an toàn và duy trì thể lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, công tác chuẩn bị luôn được đặt lên hàng đầu theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng.

Thượng tá Trần Đức Minh, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết, trước những thử thách khắc nghiệt về thời tiết và địa hình, mỗi cán bộ, chiến sỹ đều chủ động mang theo đầy đủ quân tư trang, vật dụng thiết yếu và hệ thống thuốc men sẵn sàng sơ cấp cứu kịp thời.

Sự chuẩn bị chu đáo này là nền tảng quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe và bảo đảm an toàn cho anh em trong suốt quá trình cơ động, thực địa. Khi được giao trọng trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, mỗi cán bộ, chiến sỹ đều cảm thấy tự hào.

“Trong ánh mắt của các thành viên đội quy tập luôn toát lên tinh thần hăng say, quyết tâm cao độ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử. Chính tinh thần trách nhiệm lớn lao ấy giúp anh em chủ động giữ gìn thể lực, vượt qua mọi gian khó để trọn vẹn nghĩa cử tri ân.”

Bên cạnh những thuận lợi, công tác thu thập thông tin nhân chứng hiện nay cũng gặp không ít trở ngại. Những trường hợp liệt sỹ hi sinh từ thời kỳ chống thực dân Pháp cách đây đã 80 năm khiến nguồn tin ngày càng khan hiếm.

Trong khi đó, thời kỳ chống đế quốc Mỹ số người nắm bắt thông tin dù còn nhưng rất ít. Dù vậy, khó khăn không làm chùn bước, toàn đội luôn chủ động áp dụng nhiều biện pháp linh hoạt để dò tìm nơi chôn cất, quyết tâm đưa các anh về nghĩa trang.

Đến ngày 10/9, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với các địa phương, lực lượng tổ chức khảo sát, xác minh thông tin tại 93 khu vực, dự kiến khoảng 69 mộ chưa xác định thông tin (trong đó có 81 khu vực thông tin mộ đơn và 12 khu vực nghi có mộ tập thể).

Đại tá Võ Văn Viên, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa nêu rõ, toàn tỉnh đã tìm thấy và đưa về nghĩa trang liệt sỹ các địa phương 59 hài cốt liệt sỹ; trong đó có 14 liệt sỹ có đầy đủ thông tin đã tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng và 45 hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin.

Chiến dịch 500 ngày đêm được cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị của tỉnh Khánh Hòa triển khai quyết liệt, đồng bộ, bước đầu gặt hái nhiều kết quả tích cực.

Các công tác được bảo đảm an toàn tuyệt đối và được nhân dân tin tưởng, đánh giá cao; đặc biệt tại các khu vực như: Nhà lao Thành Diên Khánh, xã Vạn Ninh, phường Nam Nha Trang, phường Phan Rang, xã Tân Đinh, xã Phước Hữu, xã Đông Hải...

Hiện nay, dù Khánh Hòa đang bước vào mùa mưa nhưng các đội tìm kiếm vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng, tranh thủ từng lúc thời tiết thuận lợi để lên đường.../.