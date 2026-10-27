Khánh Hòa cấp phép nhà máy sản xuất graphene và biochip công nghệ cao đầu tiên

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Nhà máy sản xuất graphene và biochip công nghệ cao Hememics Việt Nam tại Cụm Công nghiệp Trảng É 2 (xã Suối Dầu).

Đây là dự án đầu tư công nghệ cao đầu tiên tại tỉnh Khánh Hòa, được cấp chứng nhận vào tháng 10/2026, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược thu hút công nghệ lõi, công nghệ sinh học và vật liệu mới của địa phương.

Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Hememics Việt Nam (liên doanh giữa Hememics Biotechnologies - Hoa Kỳ và Công ty Cổ phần Việt Khánh-Khánh Hòa).

Dự án có quy mô diện tích hơn 14.400 m². Người đại diện là Tiến sỹ David Ho - Chủ tịch kiêm Giám đốc khoa học của Hememics Biotechnologies, Inc.

Dự án được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2026- 2027) triển khai xây dựng, lắp đặt thiết bị và dự kiến đi vào hoạt động từ quý 2 năm 2027.

Giai đoạn 2 (2028 -2030) tiếp tục mở rộng nhà máy, nâng cấp các công đoạn rửa, xử lý, kiểm tra, lắp ráp và đẩy mạnh R&D nhằm mở rộng quy mô sản xuất. Thời hạn hoạt động của dự án kéo dài đến ngày 6/4/2066.

Dự án hướng đến các mục tiêu chiến lược trong sản xuất và nghiên cứu công nghệ cao. Ở mảng vật liệu tiên tiến, dự án tập trung sản xuất vật liệu graphene (một dạng của carbon, là một vật liệu mới rất cứng), màng graphene đơn lớp, đa lớp cùng các sản phẩm từ graphene, carbon và graphite phục vụ linh kiện điện tử và cảm biến sinh học.

Cùng với đó, nhà máy đẩy mạnh sản xuất linh kiện điện tử, biochip (vi mạch sinh học), chip cảm biến, vi điện cực, các thiết bị đo lường và đọc tín hiệu chuyên dụng.

Trong lĩnh vực y tế, dự án hướng tới việc sản xuất các dòng biochip, chip vi lưu, cảm biến sinh học, bộ xét nghiệm và sản phẩm chẩn đoán in vitro (thuốc thử, sinh phẩm dùng xét nghiệm mẫu bệnh phẩm ngoài cơ thể) theo đúng quy định của pháp luật.

Song song với hoạt động sản xuất, đơn vị còn triển khai các nghiên cứu phát triển công nghệ (R&D) chuyên sâu thuộc lĩnh vực vật lý, hóa học, sinh học, khoa học vật liệu, công nghệ nano và y dược.

Mục tiêu chiến lược của dự án là đưa công nghệ cao về Việt Nam để chế tạo graphene với độ tinh khiết cao nhất, đồng thời đạt được mức giá thương mại hóa đột phá.

Điều này sẽ giúp Việt Nam, Hoa Kỳ và các quốc gia đối tác tự chủ nguồn cung vật liệu 2D chất lượng cao ổn định, phục vụ cho các sản phẩm công nghệ cao cũng như hoạt động nghiên cứu, phát triển tiên tiến.

Về công nghệ, dự án ứng dụng phương pháp lắng đọng hơi hóa học (CVD) để tạo ra vật liệu graphene chất lượng cao, cùng công nghệ vi lưu kết hợp in nano nhằm chế tạo các cấu trúc vi mô độ chính xác cao phục vụ y sinh và môi trường.

Các công nghệ này được tiếp nhận và chuyển giao từ đối tác Hoa Kỳ, sau đó từng bước nghiên cứu, cải tiến và nội địa hóa phù hợp với điều kiện sản xuất tại Việt Nam.

Sản phẩm và công nghệ chính: • Vật liệu mới: Sản xuất graphene (vật liệu 2D siêu mỏng, độ bền cao), màng graphene đơn lớp/đa lớp, cùng các sản phẩm từ graphene, carbon và graphite phục vụ linh kiện điện tử và pin năng lượng tiên tiến. • Công nghệ sinh học và điện tử: Sản xuất chip sinh học (biochip), cảm biến sinh học, microelektrodes (vi điện cực), thiết bị phục vụ xét nghiệm/chẩn đoán bệnh, cùng các thiết bị đo lường và đọc tín hiệu. • Công nghệ cốt lõi: Ứng dụng phương pháp lắng đọng hơi hóa học (CVD) và công nghệ vi lưu kết hợp in nano, tiếp nhận chuyển giao từ Hoa Kỳ sau đó tiến hành nội địa hóa.