Khánh Hòa cập nhật dữ liệu ứng dụng KHANHHOA-S sau phản ánh của Báo Phụ nữ Việt Nam

Trong quá trình rà soát, điều chỉnh, các tính năng của KHANHHOA-S hoạt động bình thường, người dân vẫn có thể gửi phản ánh, kiến nghị như trước

Ngày 22/9, trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành rà soát, điều chỉnh và cập nhật các thông tin trên ứng dụng.

Động thái chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh được thực hiện nhanh chóng ngay sau khi Báo Phụ nữ Việt Nam phản ánh tình trạng những điểm đến thuộc diện "cấm" du lịch do Thủ tướng Chính phủ quy định vẫn được giới thiệu, đường dây nóng Ban an toàn giao thông vẫn dẫn thông tin của đơn vị sáp nhập cùng những cán bộ đã nghỉ hưu số, dữ liệu y tế cơ sở chưa đầy đủ… Những hạn chế này khiến người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, phải tự tìm, tự kiểm chứng thông tin trên chính "cầu nối số" giữa chính quyền và người dân.

Số điện thoại lãnh đạo đã nghỉ hưu, tên cơ quan đã sáp nhập vẫn niêm yết trên KHANHHOA-S. Ảnh chụp ngày 18/9

Ghi nhận trong ngày 22/9 cho thấy, một số nội dung trên ứng dụng KHANHHOA-S đã có sự điều chỉnh; những thông tin không còn phù hợp cũng bắt đầu được loại bỏ. Việc xử lý nhanh những nội dung bất cập nhận được sự vui mừng, đồng tình của người dân, đồng thời tạo kỳ vọng ứng dụng sẽ ngày càng sát với thực tế, để người dân có thể tra cứu và sử dụng thông tin, thực hiện quyền phản ánh của mình thuận tiện hơn.

Ông Văn Thành (người dân phường Tây Nha Trang) bày tỏ: "Cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo xử lý rất nhanh những bất cập trên KHANHHOA-S. Người dân chúng tôi dùng ứng dụng chỉ mong thông tin đưa lên phải đúng, cần tra cứu là dùng được ngay".

Ngày 20/9, Báo Phụ nữ Việt Nam có bài viết Ứng dụng KHANHHOA-S: Còn những hạn chế, chưa cập nhật, phản ánh tình trạng ứng dụng "đứt gãy" giữa không gian số và thực tế quản lý. Tại mục thông tin du lịch, đảo Bình Ba, Bình Hưng vẫn được giới thiệu dù hoạt động du lịch ở đây đã được yêu cầu dừng. Đây là khu vực nằm trong vành đai bảo vệ an ninh, an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh, được Thủ tướng Chính phủ quy định không phát triển du lịch từ năm 2015 và tiếp tục được khẳng định tại Quyết định số 04/2025/QĐ-TTg. Khoản 1, điều 21, Quyết định số 04/2025/QĐ-TTg ngày 30/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định: "Ngoài hoạt động quy định tại điểm a khoản 4 Điều 18 Luật số 25/2023/QH15 thì khu vực Mũi Hời, đảo Bình Ba, Hòn Chút không được tiến hành, phát triển các loại hình du lịch". Tháng 5/2026, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản về bảo đảm an ninh, an toàn tại khu vực Bình Hưng, Bãi Kinh, Vĩnh Hy. Sau đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp du lịch không được tiến hành, phát triển các loại hình du lịch tại khu vực Mũi Hời, đảo Bình Ba, Hòn Chút. Nhưng trên ứng dụng, những địa danh này vẫn xuất hiện như điểm đến lý tưởng dành cho người dân và du khách. Không dừng lại ở đó, ở mục phản ánh an toàn giao thông, người dân bất ngờ khi thấy hệ thống vẫn công khai số điện thoại của Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải. Điều đáng nói, sau đợt tinh gọn và sắp xếp lại bộ máy, cơ quan này vốn không còn nằm trong cơ cấu tổ chức mới. Việc đường dây nóng Ban an toàn giao thông vẫn dẫn thông tin của một đơn vị đã sáp nhập cùng những cán bộ đã nghỉ hưu khiến quy trình phản ánh của người dân mất tác dụng. Đổi mới công nghệ không chỉ nằm ở một giao diện đẹp hay số lượt tải, mà trước hết phải được đo bằng việc thông tin đến với người dân có chính xác, kịp thời và sát với thực tế hay không. Để từ một ứng dụng, người dân có thể tìm đúng nơi cần đến, đúng người cần liên hệ, đúng thông tin cần thiết và thực hiện quyền phản ánh của mình. Bài báo cũng nêu giải pháp muốn ứng dụng KHANHHOA-S thực sự là "cầu nối số", trước hết cần xác định rõ trách nhiệm đối với từng nhóm dữ liệu. Sở Khoa học và Công nghệ, với vai trò cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, cần phối hợp với các sở, ngành, địa phương để xác định đơn vị đầu mối, thời hạn cập nhật và cơ chế kiểm tra đối với từng loại thông tin. Quan trọng hơn, những nhóm dữ liệu có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống như y tế, dịch vụ công, đường dây nóng và các đầu mối hỗ trợ cần được đặt ở mức ưu tiên cao hơn. Một ứng dụng càng tích hợp nhiều tiện ích càng phải tính đến những người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ, người lớn tuổi, phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa trung tâm hoặc những người chưa quen với các thao tác trên nền tảng số...