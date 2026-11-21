Ngày 21/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã phối hợp với Câu lạc bộ tiếng Anh của đơn vị tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bằng 5 thứ tiếng tại các khu vực tập trung đông người và du khách.

Lực lượng CSGT Khánh Hòa trực tiếp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông tại khu vực khách sạn, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và du khách. (Ảnh: CAKH)

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ CSGT cùng các thành viên Câu lạc bộ tiếng Anh trực tiếp đến các tuyến đường, khách sạn và khu vực đông du khách để phát tờ rơi, hướng dẫn người dân, du khách tìm hiểu những quy định cơ bản khi tham gia giao thông tại Việt Nam.

Điểm đáng chú ý, nội dung tuyên truyền được biên soạn bằng 5 thứ tiếng, giúp du khách nước ngoài dễ dàng tiếp cận thông tin, nắm bắt các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Cán bộ CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa phát tờ rơi, hướng dẫn du khách nước ngoài tìm hiểu các quy định về trật tự, an toàn giao thông tại Việt Nam. (Ảnh: CAKH)

Không chỉ phát tờ rơi, lực lượng CSGT còn trực tiếp trao đổi, giải thích và hướng dẫn các quy tắc giao thông cần thiết, góp phần tháo gỡ rào cản ngôn ngữ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Việc đa dạng hóa ngôn ngữ tuyên truyền được xem là cách làm thiết thực, phù hợp với đặc thù Khánh Hòa là địa phương có đông du khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Thông qua hoạt động này, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa hướng đến xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, thân thiện, đồng thời góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh lực lượng CSGT đối với người dân và du khách.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phát huy vai trò của Câu lạc bộ tiếng Anh, đổi mới hình thức tuyên truyền bằng nhiều ngôn ngữ, nâng cao hiệu quả phổ biến pháp luật, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.