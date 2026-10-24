Khánh Hòa: Cảnh sát giao thông bắt 1 trong 4 phạm nhân trốn Trại giam A2

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Sáng 24/10, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh-Khánh Vĩnh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện, bắt giữ Lê Văn Cường, một trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2, đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, trong quá trình làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh-Khánh Vĩnh kiểm tra một xe khách lưu thông trên tuyến và phát hiện Lê Văn Cường (sinh năm 1994, thường trú tỉnh Phú Thọ).

Theo thông tin ban đầu, Cường lên xe khách tại khu vực đầu tuyến Quốc lộ 27C. Khi xe di chuyển đến khu vực trước trụ sở Công an xã Nam Khánh Vĩnh, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người trên xe là Lê Văn Cường, phạm nhân đã trốn khỏi Trại giam A2 chiều 21/10 và tiến hành bắt giữ.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, lực lượng Cảnh sát giao thông đã bàn giao Lê Văn Cường cho đơn vị chức năng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều 21/10, bốn phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam A2, gồm: Hồ Văn Tình (sinh năm 2002, tỉnh Gia Lai), Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, tỉnh Gia Lai), Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995, tỉnh Thanh Hóa) và Lê Văn Cường đã trốn khỏi nơi giam giữ.

Trong đó, Hồ Văn Tình đang chấp hành án phạt tù 20 năm về các tội “Giết người” và “Mua bán trái phép chất ma túy”; Võ Hoàng Duy đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lữ Văn Toàn đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội “Giết người.”

Đối tượng vừa bị bắt là Lê Văn Cường hiện đang chấp hành án phạt tù 10 năm về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy.”

Ngày 22/10, Trại giam A2 đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Trốn khỏi nơi giam”, đồng thời ban hành quyết định truy nã đặc biệt đối với bốn phạm nhân trên./.