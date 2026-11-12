Khánh Hòa cảnh báo nguy cơ sạt lở đất và lũ do mưa lớn

Lực lượng chức năng thu dọn đất đá tại điểm sạt lở trên đường Trần Phú (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Từ ngày 12 - 13/11, nhiều khu vực có mưa to đến rất to, vùng núi phía Tây tỉnh có nơi trên 300 mm. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa cảnh báo nguy cơ sạt lở đất đá tại một số khu vực.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN vào sáng 12/11, tại khu vực đường Trần Phú (Tổ dân Phố Cầu Đá, phường Nha Trang) xuất hiện điểm sạt lở đá. Vị trí sạt lở nằm sát tuyến đường có mật độ phương tiện giao thông qua lại khá đông đúc, chủ yếu là xe phục vụ khách du lịch. Ngoài ra, điểm sạt lở này còn gần ngay một trạm dừng, đón trả khách lên xe bus. Tại hiện trường, đất đá tràn xuống mặt đường, gây cản trở giao thông.

Chị N.T.H (trú tại phường Nha Trang) khi đi xe máy qua khu vực này bất ngờ gặp đất đá và xảy ra tai nạn, bị thương. Chị N.T.H đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa và sức khỏe cơ bản ổn định, tỉnh táo.

Bà Hà Thị Tố Mai, Tổ trưởng Tổ dân phố Cầu Đá, phường Nha Trang cho biết, lực lượng chức năng đã có mặt, đặt biển cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn người dân di chuyển qua khu vực này. Sau khi thu dọn đất đá, khu vực này vẫn tiếp tục được cảnh báo có nguy cơ tiếp tục có sạt lở để phòng tránh.

Điểm sạt lở đá tại khu vực đường Trần Phú (Tổ dân Phố Cầu Đá, phường Nha Trang) khiến một người bị thương.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa cảnh báo sạt lở đất tại một số khu vực. Cụ thể như: xã Bắc Khánh Vĩnh (sườn núi Vạn Coi, xã Khánh Đông cũ); xã Cam Hiệp (Sườn núi Đa Ma, xã Cam Hiệp Bắc, Cam Hiệp Nam cũ); xã Cam Lâm (sườn núi Hòn Trọc, ven đường đại lộ Nguyễn Tất Thành); xã Cam An (sườn núi ven đường tỉnh lộ 9 (xã Cam Phước Tây cũ); xã Suối Dầu, xã Khánh Sơn (các đường tràn, sông suối nhỏ, sườn núi thị trấn Tô Hạp); xã Đông Khánh Sơn (các đường tràn, sông suối nhỏ, sườn núi ven đường tỉnh lộ 9, sườn núi ven đường đi từ xã Ba Cụm Bắc cũ đến Ba Cụm Nam cũ), xã Bắc Ái Đông (các đường tràn, sông suối nhỏ).

Từ 16 giờ ngày 12 đến 13/11, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 90mm. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, làm gia tăng mực nước trên các sông, suối. Dự báo, sông lớn xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông phổ biến ở mức xấp xỉ báo động 1, riêng các sông, suối nhỏ có khả năng vượt báo động 1.

Lực lượng chức năng phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chốt chặn và phân luồng giao thông tại điểm sạt lở Tổ dân phố Cầu Đá.

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu kích hoạt phương án ứng phó thiên tai cấp xã. Chính quyền địa phương rà soát, cập nhật và tổ chức thực hiện ngay phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra trên địa bàn.

Mỗi xã, phường phải kiểm tra thực tế, lập danh sách và xác định vị trí cụ thể các khu dân cư có nguy cơ ngập sâu, vùng ven sông, suối, khu vực trũng thấp, vùng núi, sườn dốc, taluy đường giao thông có nguy cơ sạt lở, lũ quét; các khu vực có khả năng bị chia cắt khi mưa lớn.

Đối với từng khu vực phải xác định số hộ, số nhân khẩu bị ảnh hưởng, đặc biệt lập danh sách ưu tiên sơ tán khẩn cấp người già neo đơn, trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ có thai và người bệnh.