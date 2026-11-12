Khánh Hòa: Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét do mưa lớn

Cơ quan chức năng khẩn trương xử lý điểm sạt lở trên đường Trần Phú, phường Nam Nha Trang. Ảnh: Tác giả cung cấp.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió, từ ngày 12 đến 13.11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có mưa to đến rất to, lượng mưa tại vùng núi phía Tây có nơi vượt 300mm. Trước tình hình này, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá tại nhiều khu vực.

Theo ghi nhận, tại đường Trần Phú, khu vực Tổ dân phố Cầu Đá, phường Nam Nha Trang đã xuất hiện điểm sạt lở đất đá. Vị trí này nằm sát tuyến đường có mật độ phương tiện qua lại đông, chủ yếu là xe phục vụ khách du lịch, đồng thời gần trạm dừng đón, trả khách xe buýt. Đất đá tràn xuống mặt đường, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi đường.

Đáng chú ý, một người dân đã bị thương do đất đá sạt lở khi lưu thông qua khu vực này. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu và hiện sức khỏe cơ bản ổn định, tỉnh táo.

Bà Hà Thị Tố Mai, Tổ trưởng Tổ dân phố Cầu Đá, phường Nam Nha Trang cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, đặt biển cảnh báo nguy hiểm và hướng dẫn người dân di chuyển qua khu vực. Dù đất đá đã được thu dọn, khu vực này vẫn được cảnh báo có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở nhằm chủ động phòng tránh tai nạn.

Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương kích hoạt phương án ứng phó thiên tai; khẩn trương rà soát, cập nhật và tổ chức thực hiện các phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra trên địa bàn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, nguy cơ sạt lở đất được cảnh báo tại nhiều địa bàn, trong đó có các sườn núi, taluy đường giao thông, khu vực đường tràn và ven sông, suối.

Cụ thể, tại xã Bắc Khánh Vĩnh có sườn núi Vạn Coi (xã Khánh Đông cũ); xã Cam Hiệp có sườn núi Đa Ma (khu vực các xã Cam Hiệp Bắc, Cam Hiệp Nam cũ); xã Cam Lâm có sườn núi Hòn Trọc, ven đường đại lộ Nguyễn Tất Thành; xã Cam An có sườn núi ven tỉnh lộ 9 (xã Cam Phước Tây cũ).

Ngoài ra, các khu vực thuộc xã Suối Dầu, xã Khánh Sơn, xã Đông Khánh Sơn và xã Bắc Ái Đông cũng được cảnh báo nguy cơ sạt lở, lũ quét tại các đường tràn, sông suối nhỏ, sườn núi và những tuyến giao thông đi qua địa hình đồi dốc.

Dự báo từ 16 giờ ngày 12.11 đến hết ngày 13.11, Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 90mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, làm gia tăng mực nước trên các sông, suối.

Trên các sông lớn, dự báo xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ phổ biến ở mức xấp xỉ báo động 1; riêng các sông, suối nhỏ có khả năng vượt báo động 1. Tình hình mưa lũ tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến khu dân cư, công trình giao thông và các khu vực có địa hình xung yếu.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá tại nhiều khu vực.

Trước diễn biến trên, ông Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương kích hoạt phương án ứng phó thiên tai cấp xã; khẩn trương rà soát, cập nhật và tổ chức thực hiện các phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra trên địa bàn.

UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường tổ chức kiểm tra thực tế, lập danh sách và xác định cụ thể vị trí các khu dân cư có nguy cơ ngập sâu; khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, vùng núi, sườn dốc, taluy đường giao thông có nguy cơ sạt lở, lũ quét và những nơi có khả năng bị chia cắt khi mưa lớn.

Đối với từng khu vực có nguy cơ, địa phương phải xác định số hộ dân, số nhân khẩu có thể bị ảnh hưởng; đồng thời lập danh sách các đối tượng cần ưu tiên sơ tán khẩn cấp, nhất là người già neo đơn, trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ mang thai và người bệnh.

Việc chủ động rà soát, chuẩn bị phương án sơ tán được xác định là nhiệm vụ cấp thiết nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi thiên tai xảy ra.