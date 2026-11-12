Khánh Hòa cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 24 giờ qua (từ 9 giờ ngày 11/11 đến 9 giờ ngày 12/11), trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 20 - 80mm, một số nơi ghi nhận lượng mưa cao hơn 100mm.

Đáng chú ý, tại Hồ Đá Bàn (Bắc Ninh Hòa), lượng mưa đo được là 159,2mm; xã Ninh Sơn 135,2mm và hồ Hoa Sơn (xã Tu Bông) 118,2mm.

Dự báo trong ngày 12/11, Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, tổng lượng mưa phổ biến từ 30 - 70mm, có nơi trên 100mm. Từ đêm cùng ngày, mưa có xu hướng giảm dần, lượng mưa phổ biến từ 10 - 20mm, cục bộ có nơi trên 30mm.

Đáng lo ngại, hiện độ ẩm đất tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Khánh Hòa đã gần bão hòa (trên 90%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Điều này làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ ở khu vực miền núi; sạt lở đất tại các sườn dốc và sụt lún đất tại một số địa phương.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên khu vực tỉnh Khánh Hòa.

Theo cơ quan khí tượng, lũ quét và sạt lở đất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế và làm gián đoạn hoạt động sản xuất, đời sống xã hội.

Không chỉ trên đất liền, tình hình thời tiết trên biển cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm.

Theo bản tin lúc 10 giờ ngày 12/11, trong ngày và đêm cùng ngày, vùng biển Khánh Hòa, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8, sóng biển cao trên 2m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực biển nói trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trước diễn biến thời tiết trên, người dân, đặc biệt là các khu vực miền núi, sườn dốc và ven sông, suối cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để kịp thời ứng phó với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Các phương tiện hoạt động trên biển cần lưu ý diễn biến mưa dông, gió mạnh để bảo đảm an toàn.