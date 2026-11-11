Khánh Hòa cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Mức nước trên sông Cái Nha Trang đang giảm. (Ảnh: VŨ TÂN)

Trước tình hình mưa lớn, mực nước ở các sông, suối khu vực phía bắc tỉnh đã xuất hiện một đợt lũ nhỏ, đỉnh lũ đạt vào tối 10/11 và đang có xu hướng giảm dần. Cụ thể, trên sông Dinh Ninh Hòa tại trạm thủy văn Dục Mỹ, đỉnh lũ đạt 15,22m lúc 8 giờ ngày 10/11, thấp hơn mức báo động 1 là 0,28m. Đến 5 giờ ngày 11/11, mực nước giảm còn 13,87m, thấp hơn mức báo động 1 là 1,63m.

Trên sông Cái Nha Trang tại trạm thủy văn Đồng Trăng, đỉnh lũ đạt 7,55m lúc 20 giờ ngày 10/11, thấp hơn mức báo động 1 là 0,45m. Đến 5 giờ ngày 11/11, mực nước giảm còn 5,74m, thấp hơn mức báo động 1 là 2,26m. Trong khi đó, trên sông Cái Phan Rang, mực nước chỉ dao động nhỏ. Tại trạm Tân Mỹ, mực nước ghi nhận lúc 5 giờ ngày 11/11 là 33,32m, thấp hơn mức báo động 1 là 2,18m. Tại trạm Phan Rang, mực nước đạt 0,98m, thấp hơn mức báo động 1 là 1,52m.

Nước chảy xiết trên đường thôn Hòn Lay, xã Trung Khánh Vĩnh. (Ảnh: CTV)

Theo nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn, từ ngày 11 đến 13/11, Khánh Hòa tiếp tục chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa ở phía bắc, kết hợp với trường gió đông bắc. Theo đó, ngày và đêm 11/11, toàn tỉnh nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa đạt được từ 30 đến 60mm trong 24 giờ, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong hai ngày 12 và 13/11, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm trong 24 giờ, cục bộ có nơi trên 40mm.

Tổng lượng mưa dự báo trong ba ngày, từ 11 đến 13/11, phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi cao hơn. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, ngập úng tại các vùng trũng thấp và ven sông.