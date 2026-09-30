Khánh Hòa: Cảnh báo nguy cơ cháy tàu cá khi neo đậu tại cảng

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ cháy tàu cá, ghe thuyền khi đang neo đậu tại cảng, khu vực cửa biển, gây thiệt hại về tài sản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tàu cá đang neo đậu tại Cảng Hòn Rớ, phường Nam Nha Trang. (Ảnh: Hoàng Sơn)

Điển hình, lúc 22h02 ngày 2/5, xảy ra cháy hai tàu cá đang neo đậu tại Cảng cá Mỹ Tân, xã Vĩnh Hải. Đến 23h47 ngày 16/6, một ghe đang neo đậu tại Cảng cá Đá Bạc, phường Cam Linh cũng xảy ra hỏa hoạn.

Gần đây nhất, lúc 18h27 ngày 31/8, một ghe đánh cá đang neo đậu trên biển thuộc khu vực tổ dân phố Ninh Xuân, phường Cam Ranh xảy ra cháy.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, trên tàu cá, tàu thuyền thường có nhiều thiết bị, vật liệu tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ như hệ thống điện, bình gas, nhiên liệu, máy phát điện, máy nổ, ắc quy, dầu mỡ, ngư lưới cụ, gỗ, nhựa, xốp và các vật dụng dễ cháy khác.

Nguy cơ cháy lan càng cao khi nhiều phương tiện tập trung neo đậu tại cảng, khu vực cửa biển. Nếu xảy ra cháy nhưng không được phát hiện, xử lý kịp thời, ngọn lửa có thể gây thiệt hại lớn và ảnh hưởng đến các phương tiện neo đậu xung quanh.

Để phòng ngừa cháy, nổ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo chủ tàu, tài công và thuyền viên thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nhiên liệu, bình gas, máy phát điện, ắc quy và các thiết bị sử dụng điện; kịp thời sửa chữa, thay thế khi phát hiện hư hỏng hoặc dấu hiệu mất an toàn.

Các phương tiện cần trang bị đầy đủ bình chữa cháy xách tay, phương tiện chữa cháy ban đầu và dụng cụ cần thiết, bố trí tại vị trí thuận tiện để có thể sử dụng ngay khi xảy ra sự cố.

Tàu cá neo đậu tập trung tại cảng, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan nếu xảy ra sự cố cháy, nổ. (Ảnh: Hoàng Sơn)

Cơ quan chức năng cũng lưu ý không hàn, cắt kim loại, sử dụng lửa đun nấu hoặc thực hiện các công việc phát sinh nguồn nhiệt khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn.

Khi tàu vào bờ neo đậu, chủ phương tiện cần ngắt các nguồn điện không cần thiết, khóa van bình gas sau khi sử dụng; không sạc ắc quy, pin và thiết bị điện qua đêm hoặc khi không có người giám sát.

Nhiên liệu, ngư lưới cụ và các vật liệu dễ cháy phải được sắp xếp gọn gàng, cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt; không để hàng hóa che khuất lối đi, gây khó khăn cho việc xử lý khi xảy ra sự cố.

Đặc biệt, khi nhiều tàu thuyền tập trung neo đậu, cần bố trí người trông coi phương tiện, nhất là vào ban đêm, để kịp thời phát hiện và xử lý các dấu hiệu mất an toàn về cháy, nổ.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đề nghị chủ tàu, tài công, thuyền viên chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và xử lý tình huống khi xảy ra cháy. Khi phát hiện cháy, nổ hoặc sự cố, cần báo ngay cho lực lượng chức năng qua số điện thoại 114 hoặc công an, chính quyền địa phương gần nhất.