Khánh Hòa cảnh báo mưa lớn, nguy cơ ngập lụt và sạt lở

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, từ chiều 21 đến ngày 24/9, trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn. Lượng mưa phổ biến từ 120-250mm/đợt, một số nơi có thể trên 300mm. Đáng chú ý, mưa có khả năng đạt cường độ trên 100mm trong 3 giờ.

Trước diễn biến thời tiết này, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống thiên tai; thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo để triển khai phương án ứng phó phù hợp, không chủ quan, lơ là.

Rà soát khu vực có nguy cơ ngập, lũ quét, sạt lở

UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu huy động lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát những khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp và các địa bàn có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất.

Khi cần thiết, các địa phương chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhất là tại những khu vực từng xảy ra mưa lớn; đồng thời khơi thông dòng chảy và bố trí lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết hoặc khu vực đã xảy ra, có nguy cơ xảy ra sạt lở, lực lượng chức năng phải tổ chức canh gác, kiểm soát và hướng dẫn giao thông. Người và phương tiện không được phép qua lại khi điều kiện không bảo đảm an toàn.

Khánh Hòa cảnh báo mưa lớn, nguy cơ ngập lụt trong những ngày tới.

Các địa phương duy trì lực lượng dân quân, Công an xã, phối hợp với đơn vị quản lý giao thông tổ chức trực, tuần tra, điều tiết tại những khu vực nguy hiểm, trong đó có Quốc lộ 27C (đường Khánh Lê - Lâm Đồng), Quốc lộ 27 (khu vực đèo Ngoạn Mục). Lực lượng, phương tiện cũng được yêu cầu sẵn sàng xử lý tình huống sạt lở, cây đổ, đá lăn hoặc ách tắc giao thông.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh được yêu cầu chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, duy trì trực 24/24 giờ; sẵn sàng phối hợp với các địa phương cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ sơ tán người dân, bảo đảm an ninh, trật tự và phân luồng giao thông khi có tình huống phát sinh.

Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ, đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư để đẩy nhanh việc gia cố, sửa chữa các vị trí hư hỏng do mưa lũ năm 2025, nhất là những điểm xung yếu trên Quốc lộ 27C và Quốc lộ 27.

Các vị trí có nguy cơ mất an toàn phải được kiểm tra, xử lý; đồng thời bố trí đầy đủ biển cảnh báo, rào chắn và đèn cảnh báo tại khu vực thi công hoặc có nguy cơ sạt lở, đá lăn.

Nhân lực, máy móc, vật tư phải được chuẩn bị để kịp thời xử lý sự cố, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Khánh Hòa yêu cầu rà soát khu vực có nguy cơ ngập, lũ quét, sạt lở.

Đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, đơn vị quản lý phải thực hiện đúng quy trình vận hành đã được phê duyệt, tăng cường kiểm tra an toàn công trình và hệ thống cảnh báo vùng hạ du.

Trường hợp điều tiết, xả lũ phải thông báo sớm về thời gian, lưu lượng, phạm vi và mức độ ảnh hưởng để chính quyền và người dân chủ động ứng phó.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lớn, cập nhật thông tin về khu vực, thời gian, lượng và cường độ mưa cũng như nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, dông, lốc, sét, mưa đá.

Cùng với đó, báo chí tăng cường thông tin về diễn biến mưa lớn, nguy cơ thiên tai và hướng dẫn kỹ năng phòng tránh, ứng phó đến chính quyền các cấp và người dân, nhất là tại những khu vực có nguy cơ cao.