Khánh Hòa cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lớn

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, những ngày qua, trên địa bàn tỉnh có mưa, một số khu vực có mưa to đến rất to. Vì vậy, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Cụ thể, trong 24 giờ qua (từ 15 giờ ngày 9 đến 15 giờ ngày 10-11), khu vực tỉnh Khánh Hòa có mưa to đến rất to. Lượng mưa tại một số trạm như sau: Khánh Bình 221,2mm; Khánh Trung 208,5mm; Khánh Hiệp 198,7mm; Khánh Thượng 149,1mm; Suối Tiên 136,1mm; Dục Mỹ 128,8mm; Sơn Thái 112,9mm… Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Khánh Hòa đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Mưa trên địa bàn phường Tây Nha Trang.

Bản đồ cảnh báo khu vực nguy cơ sạt lở, lũ quét trên địa bàn tỉnh.

Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 20-50mm, có nơi trên 70mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các xã: Bắc Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Cam Lâm, Cam An, Nam Cam Ranh, Diên Điền, Suối Dầu, Suối Hiệp, Diên Thọ, Diên Lạc, Diên Khánh, Bác Ái Đông, Bác Ái, Công Hải, Thuận Bắc, Ninh Hải, Anh Dũng, Mỹ Sơn, Nam Ninh Hòa, Tân Định, Tây Ninh Hòa, Bắc Ninh Hòa, Hòa Trí, Đông Khánh Sơn, Khánh Sơn, Tây Khánh Sơn, Tu Bông, Vạn Hưng.