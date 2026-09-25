Khánh Hòa cần tập trung tháo gỡ vướng mắc dự án đường liên vùng

Ngày 25/9, Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khảo sát thực tế tại xã Khánh Vĩnh, sau đó làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về tình hình thực hiện dự án đường giao thông từ QL27C đến ĐT.656, kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận (cũ).

Hoạt động giám sát nhằm phục vụ thẩm tra báo cáo của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 92/2023/QH15 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án.

Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội kiểm tra thực tế tình hình triển khai dự án tại xã Khánh Vĩnh.

Dự án có chiều dài khoảng 56,7km, tổng mức đầu tư 1.930 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2023 đến cuối năm 2027. Tuyến được chia thành 3 đoạn, trong đó đoạn 2 dài khoảng 30km đi qua khu vực rừng tự nhiên, phân khu phục hồi sinh thái thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn ghi nhận quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn do địa hình cao, hiểm trở, nhiều khe sâu và thiếu đường nhánh tiếp cận công trường. Đặc biệt, việc xử lý, tận thu lâm sản tại khu vực rừng ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng.

Một đoạn tuyến thuộc Dự án đường giao thông từ QL27C đến ĐT.656 đang được triển khai thi công qua địa hình miền núi Khánh Hòa.

Đối với đoạn 1 qua xã Khánh Vĩnh và đoạn 3 qua xã Khánh Sơn, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành. Các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt cho 1.061/1.061 trường hợp, trong đó đã chi trả 1.043 trường hợp, đạt 98,3%.

Nhà thầu đã phát quang khoảng 20,5/26,7km; đắp nền, lu lèn khoảng 8,5km và thi công 32/80 cống. Một số cầu trên tuyến đã hoàn thành các hạng mục chính.

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đề nghị làm rõ khả năng hoàn thành dự án đúng thời hạn, nguyên nhân chậm triển khai, giải ngân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Các thành viên đoàn cũng đặc biệt lưu ý nguy cơ sạt lở do tuyến đi qua địa hình miền núi, nhiều dốc đèo.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo với Đoàn giám sát về tiến độ, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án đường liên vùng.

Khánh Hòa dự kiến thực hiện tận thu lâm sản đến đâu, bàn giao mặt bằng đến đó; đồng thời mở đường công vụ để tăng hướng tiếp cận công trường. Theo kế hoạch, đoạn 1 và đoạn 3 hoàn thành trong quý II/2027, đoạn 2 hoàn thành trong quý IV/2027.

Kết luận buổi làm việc, ông Đỗ Đức Hồng Hà, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Khánh Hòa, song lưu ý không thể lấy tiến độ giải ngân để đánh giá tiến độ thực hiện dự án. Trong khi dự án vẫn chậm, thời gian còn lại chỉ khoảng 15 tháng, vì vậy tỉnh cần xác định đúng nguyên nhân và xử lý tận gốc các vướng mắc.

Ông Hà đề nghị tỉnh hoàn thành bàn giao mặt bằng trong quý IV/2026; khai thác lâm sản đến đâu bàn giao mặt bằng đến đó; chủ động nguồn và kiểm soát chất lượng vật liệu, chi phí phát sinh.

Đồng thời, các đơn vị phải tăng cường kiểm tra hiện trường, nhất là cầu, cống, taluy; rà soát nguy cơ sạt lở, có phương án cứu hộ, cứu nạn; không để việc thi công gây xâm hại rừng và ảnh hưởng an toàn người lao động.