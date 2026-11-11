Khánh Hòa cấm lưu thông qua đèo Khánh Lê từ 18h đến 5h hằng ngày

Ngày 11/11, Công an xã Nam Khánh Vĩnh cho biết, thực hiện văn bản số 12820 của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, lực lượng chức sẽ triển khai phương án cấm lưu thông qua đèo Khánh Lê theo khung giờ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân và trật tự, an toàn giao thông trong mùa mưa lũ.

Sạt lở đèo Khánh Lê trong đợt mưa lũ tháng 11/2025.

Theo đó, tất cả người và phương tiện sẽ bị cấm lưu thông qua đèo Khánh Lê từ 18h hôm trước đến 5h hôm sau. Trong khung giờ từ 5h - 18h hằng ngày, người dân và phương tiện được phép lưu thông qua đèo.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các tài xế có nhu cầu di chuyển giữa Khánh Hòa và Lâm Đồng trong thời gian cấm đường chủ động lựa chọn quốc lộ 27 hoặc tuyến đường phù hợp khác. Khi lưu thông, người điều khiển phương tiện cần chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông, giảm tốc độ, chú ý quan sát tại những khu vực đang thi công, sửa chữa.

Đồng thời, người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo sạt lở để lựa chọn lộ trình an toàn; tuyệt đối không cố tình đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở, mất an toàn.

Được biết, đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh, bị hư hỏng nặng sau đợt mưa lũ lịch sử tháng 11/2025. Để khắc phục, tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt dự án sửa chữa các vị trí hư hỏng trên tuyến với tổng mức đầu tư gần 125 tỷ đồng.

Dự án được triển khai từ tháng 6/2026. Đến nay, nhà thầu cơ bản hoàn thành việc thu dọn, thanh thải đất đá tại các vị trí bị ảnh hưởng và sửa chữa mặt đường. Tuy nhiên, do phát sinh nhiều điểm sạt lở phức tạp, công tác khắc phục vẫn đang được tiếp tục triển khai, chưa hoàn thành như kế hoạch ban đầu vào đầu tháng 10/2026.