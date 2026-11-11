Khánh Hòa cấm các phương tiện đi qua Đèo Khánh Lê vào ban đêm

Ngày 11/11, Công an xã Nam Khánh Vĩnh cho biết, lực lượng chức năng sẽ triển khai phương án cấm người và phương tiện lưu thông qua đèo Khánh Lê theo khung giờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và trật tự, an toàn giao thông trong mùa mưa lũ.

Một đoạn đèo Khánh Lê.

Theo đó, đèo Khánh Lê sẽ cấm lưu thông từ 18h hôm trước đến 5h hôm sau. Trong khoảng thời gian từ 5h đến 18h hằng ngày, người và phương tiện được phép qua đèo.

Cơ quan chức năng khuyến cáo tài xế có nhu cầu di chuyển giữa Khánh Hòa và Lâm Đồng trong thời gian cấm đường chủ động lựa chọn quốc lộ 27 hoặc tuyến đường phù hợp khác. Khi lưu thông, người điều khiển phương tiện cần chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông, giảm tốc độ, chú ý quan sát tại các khu vực đang thi công, sửa chữa.

Người dân cũng được khuyến cáo thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo sạt lở để lựa chọn lộ trình an toàn; tuyệt đối không đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở, mất an toàn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa, lũ trên các sông trong tỉnh hiện bắt đầu giảm. Tuy nhiên, từ chiều 11 đến ngày 12/11, lũ trên các sông phía Bắc tỉnh có khả năng lên trở lại, dao động quanh mức báo động 1. Các sông phía Nam tỉnh có khả năng xuất hiện lũ nhỏ, dưới mức báo động 1.

Trưa cùng ngày, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó thiên tai trong những ngày tới.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương kích hoạt phương án ứng phó thiên tai cấp xã, phân công cụ thể người phụ trách, nhiệm vụ, thẩm quyền và thời hạn hoàn thành.

Các xã, phường, đặc khu phải rà soát những khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp, sườn dốc, taluy đường có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở.

Đối với những khu vực có khả năng bị cô lập, địa phương phải dự trữ lương thực, nước sạch, thuốc men và nhu yếu phẩm đủ dùng tối thiểu 7-10 ngày, đồng thời chuẩn bị phương tiện thông tin dự phòng.