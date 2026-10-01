Khánh Hòa: Bố trí 16 điểm tiếp nhận hồ sơ, tổng rà soát, làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe

Ngày 1/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đợt rà soát, làm sạch dữ liệu GPLX được triển khai từ đầu tháng 9 đến hết ngày 7/12/2026.

Hoạt động này nhằm bảo đảm thông tin GPLX được cập nhật đầy đủ, chính xác, đồng bộ với dữ liệu dân cư, qua đó tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính và sử dụng GPLX điện tử.

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn người dân rà soát thông tin trên GPLX.

Theo kế hoạch, lực lượng CSGT phối hợp Công an cấp xã kiểm tra, đối chiếu những trường hợp thông tin trên GPLX chưa thống nhất với dữ liệu dân cư; sử dụng số giấy tờ tùy thân cũ; một người có nhiều số GPLX hoặc nhiều người cùng trùng một số GPLX.

Đối với những trường hợp chưa đủ căn cứ xác định, cơ quan Công an tiếp tục xác minh trước khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung dữ liệu, bảo đảm thông tin sau khi cập nhật chính xác và thống nhất.

Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đang tập trung rà soát đối với GPLX mô tô bằng vật liệu giấy bìa chưa được cập nhật trên cơ sở dữ liệu.

Khánh Hòa bố trí 16 điểm tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại GPLX, gồm 2 điểm thuộc Phòng CSGT và 14 điểm tại Công an cấp xã.

Công an cấp xã sẽ thông báo, hướng dẫn và vận động người dân thực hiện thủ tục đổi GPLX theo quy định. Người đang sử dụng GPLX loại này có thể liên hệ Phòng CSGT hoặc Công an cấp xã tại các điểm tiếp nhận hồ sơ để được kiểm tra, hướng dẫn phù hợp với tình trạng giấy phép.

Hiện, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bố trí 16 điểm tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại GPLX, gồm 2 điểm thuộc Phòng CSGT và 14 điểm tại Công an cấp xã.

Hai điểm tiếp nhận của Phòng CSGT gồm: Tổ tiếp nhận Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, tại số 2 Lê Thánh Tôn, phường Nha Trang và Tổ tiếp nhận tại số 2 Hà Huy Tập, phường Bảo An.

14 điểm tiếp nhận tại Công an cấp xã gồm: Công an xã Vạn Ninh (số 471 Hùng Vương); Công an phường Ninh Hòa (đường 16/7, tổ dân phố 8); Công an xã Diên Khánh (số 128 Lý Tự Trọng); Công an phường Cam Ranh (số 4 Phạm Hùng); Công an xã Cam Lâm (số 1 Phạm Văn Đồng); Công an xã Khánh Vĩnh (số 47 Lê Hồng Phong); Công an xã Khánh Sơn (số 4 Lê Duẩn).

Tại khu vực phía Nam tỉnh, người dân có thể thực hiện thủ tục tại Công an phường Phan Rang (số 2 Hùng Vương); Công an xã Phước Hữu (thôn Thành Đức); Công an xã Thuận Nam (thôn Văn Lâm 3); Công an phường Ninh Chữ (số 89 Phạm Ngọc Thạch); Công an xã Ninh Hải (thôn Xóm Bằng 2); Công an xã Lâm Sơn (thôn Lập Lá) và Công an xã Bác Ái (thôn Trà Co).

Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị người dân chủ động phối hợp khi được cơ quan Công an liên hệ xác minh, cung cấp thông tin chính xác, xuất trình GPLX và các giấy tờ liên quan để đối chiếu theo hướng dẫn. Trường hợp phát hiện thông tin GPLX điện tử chưa chính xác, người dân cần phản ánh với cơ quan Công an để được kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

Việc rà soát, làm sạch dữ liệu GPLX được thực hiện đồng bộ với dữ liệu dân cư, góp phần hạn chế sai sót, trùng lặp trong quản lý giấy phép, đồng thời nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân trên môi trường số.