Bước vào giai đoạn cao điểm chuẩn bị cho Tết cổ truyền 2027, nhu cầu tiêu dùng tăng cao luôn tiềm ẩn nguy cơ gây biến động thị trường. Trước thực tế đó, tỉnh Khánh Hòa chủ trương theo dõi sát diễn biến cung - cầu đối với nhóm các mặt hàng thiết yếu như: gạo, đường, dầu ăn, thịt gia súc, gia cầm, rau củ quả... Giải pháp cốt lõi được địa phương đặt ra là chủ động điều tiết nguồn hàng, tuyệt đối không để xảy ra đứt gãy chuỗi cung ứng hay sốt giá cục bộ. Song song đó, tỉnh khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao năng lực dự trữ, mở rộng điểm bán và triển khai nhiều chương trình khuyến mại thiết thực nhằm chia sẻ áp lực chi tiêu với người dân.

Điểm nhấn trong kế hoạch bình ổn thị trường năm nay của Khánh Hòa là sự hướng mạnh về cơ sở, ưu tiên chăm lo cho công nhân lao động và đồng bào khu vực khó khăn. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các điểm bán hàng bình ổn giá sẽ được nhân rộng từ khu vực đô thị đến các chợ truyền thống, khu công nghiệp và khu dân cư tập trung. Đặc biệt, các chuyến bán hàng lưu động và chương trình đưa hàng Việt về nông thôn được tăng cường tần suất nhằm phục vụ kịp thời nhu cầu mua sắm của đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa.

Cùng với việc khơi thông nguồn cung, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường cũng được siết chặt.

Ông Nguyễn Văn Nhựt - Giám đốc Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, kiên quyết không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá. Lực lượng quản lý thị trường luôn bám sát địa bàn, xử lý nghiêm mọi hành vi găm hàng, thổi giá trục lợi.

Với sự vào cuộc chủ động, đồng bộ và quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Khánh Hòa đang nỗ lực kiến tạo môi trường thương mại lành mạnh, ổn định. Đây là tiền đề quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, giúp mọi người dân từ thành thị đến nông thôn, miền núi đều được đón Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 ấm áp, trọn vẹn.