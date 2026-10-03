Khánh Hòa: Bến cảng xây mới phải đáp ứng tiêu chí xanh từ năm 2030

Ngày 3/10, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang hoàn thiện để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án Chuyển đổi và Phát triển cảng xanh tại tỉnh Khánh Hòa. Đây là tên gọi mới, thay cho Đề án "chuyển đổi cảng biển và xanh hóa cụm cảng biển" được xây dựng trước đó.

Cảng Cam Ranh hướng tới phát triển thành cảng xanh năm 2030.

Đề án nhằm định hướng chuyển đổi hệ thống cảng biển Khánh Hòa theo hướng sử dụng công nghệ sạch, công nghệ các-bon thấp, giảm phát thải và thân thiện với môi trường. Đồng thời, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và lộ trình phát triển cảng xanh theo Quyết định số 876 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo dự thảo Đề án được Sở Xây dựng trình UBND tỉnh, lộ trình chuyển đổi và phát triển cảng xanh tại Khánh Hòa được chia thành các giai đoạn với những mục tiêu cụ thể.

Trong giai đoạn đến năm 2027-2030, tỉnh đặt mục tiêu 100% bến cảng đang hoạt động trên địa bàn hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu nền và thực hiện tự đánh giá theo Tiêu chuẩn TCCS 02:2022/CHHVN. Khánh Hòa phấn đấu có ít nhất 4 bến cảng được công bố đạt tiêu chuẩn cảng xanh trong giai đoạn này.

Đến năm 2030, 100% bến cảng đầu tư xây dựng mới phải đáp ứng các tiêu chí cảng xanh. Khánh Hòa cũng dự kiến thí điểm hệ thống cấp điện từ bờ (OPS) tại các bến cảng trọng điểm ở Bắc Vân Phong, Nam Vân Phong, Cam Ranh, Cà Ná và Nha Trang.

Cảng biển Nam Vân Phong.

Việc triển khai hệ thống OPS nhằm cung cấp điện từ bờ cho tàu trong thời gian neo đậu. Qua đó, giảm nhu cầu sử dụng động cơ và các thiết bị phát điện trên tàu khi hoạt động tại cảng, góp phần giảm phát thải và tiếng ồn.

Đáng chú ý, từ năm 2031, Khánh Hòa dự kiến áp dụng bắt buộc các tiêu chí cảng xanh đối với hệ thống cảng biển trên toàn địa bàn. Đây sẽ là bước chuyển từ giai đoạn khuyến khích, thí điểm sang thực hiện theo yêu cầu bắt buộc, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Sau khi Đề án được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước liên quan triển khai đến các doanh nghiệp cảng biển. Qua đó, các doanh nghiệp có cơ sở xây dựng lộ trình, kế hoạch chuyển đổi phù hợp với điều kiện và hoạt động thực tế của từng cảng.

Theo phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền, việc chuyển đổi sang cảng xanh cần được thực hiện sớm, đồng thời phải có lộ trình phù hợp với từng nhóm cảng và điều kiện đầu tư thực tế. Chuyển đổi cảng xanh sớm hơn kế hoạch sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh, giảm chi phí, bảo vệ môi trường và phù hợp với xu thế phát triển. Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn được yêu cầu tiếp thu ý kiến của các sở, ngành, doanh nghiệp để hoàn thiện Đề án, xác định rõ khung nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện và cập nhật các quy định mới của các bộ, ngành.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu phân loại hệ thống cảng trên địa bàn thành 3 nhóm để xây dựng phương án phù hợp. Nhóm thứ nhất là các cảng đang hoạt động, cần xây dựng lộ trình chuyển đổi thành cảng xanh.

Nhóm thứ hai là các dự án cảng đang được đầu tư, Sở Xây dựng được giao sớm làm việc, vận động nhà đầu tư hoàn thiện, bổ sung các tiêu chí để thực hiện chuyển đổi theo hướng cảng xanh.

Nhóm thứ ba là các dự án đang kêu gọi đầu tư. Đối với nhóm này, tỉnh yêu cầu nghiên cứu bổ sung, cập nhật các tiêu chí xây dựng cảng xanh vào hồ sơ, tiêu chí đấu thầu và lựa chọn nhà đầu tư ngay từ đầu.

Đối với hệ thống cấp điện từ bờ, UBND tỉnh yêu cầu làm rõ cơ chế, chính sách và quy hoạch sử dụng điện, trong đó xác định cụ thể những hạng mục, phạm vi mà Nhà nước cần đầu tư hoặc hỗ trợ để doanh nghiệp có thể triển khai.

Sau khi Đề án được ban hành, Sở Xây dựng được giao rà soát các nhiệm vụ dự kiến thực hiện trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027 để đưa vào kế hoạch đầu tư công. Đồng thời nghiên cứu, tham mưu các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp cảng biển chuyển đổi xanh và phát triển hệ sinh thái dịch vụ phụ trợ hàng hải.

UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Nha Trang, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị, doanh nghiệp liên quan triển khai Đề án sau khi được phê duyệt.

Đến cuối năm 2025, tổng lượng hàng hóa thông qua các cảng ở Khánh Hòa đạt gần 15 triệu tấn; giai đoạn 2021 - 2025 sản lượng hàng hóa tăng bình quân 14%. Dự báo đến năm 2030, sản lượng hàng hóa sẽ tăng lên từ 38 - 39 triệu tấn/năm. Việc xây dựng Đề án chuyển đổi và phát triển cảng xanh phù hợp quy mô, tốc độ phát triển của hệ thống cảng biển, cũng như yêu cầu của thị trường ngày càng ưu tiên các cảng đáp ứng tiêu chí xanh, minh bạch dữ liệu môi trường.