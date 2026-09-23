Khánh Hòa: Bế mạc và trao giải Hội thi Nghệ thuật quần chúng năm 2026

Ban Tổ chức trao giải cho các đội có tiết mục xuất sắc

Hội thi năm nay ghi nhận quy mô ấn tượng với sự góp mặt của hơn 1.700 diễn viên đến từ 55 đoàn nghệ thuật quần chúng, mang đến 240 tiết mục đa dạng thuộc các thể loại: đơn ca, song ca, tốp ca, múa, hòa tấu nhạc cụ và độc tấu kịch.

Theo đánh giá từ Ban Tổ chức, các đoàn tham gia với tinh thần trách nhiệm cao và đầy nhiệt huyết. Nhiều chương trình được đầu tư công phu, chỉn chu từ nội dung, âm nhạc, trang phục cho đến nghệ thuật dàn dựng.

Đặc biệt, chủ đề “Khánh Hòa - Khát vọng phát triển” được các đơn vị khai thác đa dạng, vừa tôn vinh truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa địa phương, vừa thể hiện niềm tin và tinh thần đoàn kết xây dựng quê hương.

Bên cạnh những điểm sáng, Ban Giám khảo cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế nhằm rút kinh nghiệm cho các mùa giải sau. Cụ thể, chất lượng giữa các đoàn còn sự chênh lệch khá lớn do điều kiện đầu tư dàn dựng khác nhau; một số chương trình thiếu tính liên kết tổng thể; vài tiết mục còn sử dụng chất liệu trang phục, âm nhạc chưa chuẩn xác với nghệ thuật dân gian bản địa.

Tại đêm bế mạc, khán giả đã được thưởng thức 7 tiết mục xuất sắc nhất được lựa chọn công diễn, thể hiện sự phong phú và giàu bản sắc của nghệ thuật quần chúng tỉnh nhà.

Ghi nhận những nỗ lực này, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 5 đoàn nghệ thuật quần chúng đạt giải Nhất (thuộc các địa phương: Nam Nha Trang, Nha Trang, Khánh Sơn, Phan Rang và Ninh Sơn). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã trao Giấy khen cho 20 đoàn đạt giải Nhì và 30 đoàn đạt giải Ba. Ngoài ra, Ban Tổ chức đã vinh danh 110 tiết mục xuất sắc, cùng 10 giải Biên đạo múa và 10 giải Đạo diễn chương trình xuất sắc.

Hội thi Nghệ thuật quần chúng tỉnh Khánh Hòa năm 2026 không chỉ là sân chơi lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại, mà còn là dịp để ngành văn hóa đánh giá toàn diện phong trào văn nghệ cơ sở, qua đó phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố nòng cốt cho lực lượng nghệ thuật của tỉnh trong tương lai.