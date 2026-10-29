Khánh Hòa: Bắt thêm một phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Tối 28/10, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa cho biết đã bắt giữ Võ Hoàng Duy (SN 1999, đăng ký thường trú tại tỉnh Gia Lai) khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Lực lượng chức năng Khánh Hòa đã bắt được phạm nhân Võ Hoàng Duy (một trong bốn phạm nhân trốn khỏi trại giam A2).

Duy đang chấp hành án phạt 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Đây là phạm nhân thứ hai trong số bốn phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 được bắt giữ.

Trước đó, chiều 21/10, bốn phạm nhân gồm Hồ Văn Tình (SN 2002, thường trú tại tỉnh Gia Lai), Lữ Văn Toàn (SN 1995, thường trú tại tỉnh Thanh Hóa), Lê Văn Cường (SN 1994, thường trú tại tỉnh Phú Thọ) và Võ Hoàng Duy đã trốn khỏi Trại giam A2 khi đang lao động.

Trong đó, Hồ Văn Tình đang chấp hành án 20 năm tù về 2 tội "Giết người" và "Mua bán trái phép chất ma túy"; Lữ Văn Toàn chấp hành án 20 năm tù về tội "Giết người"; Lê Văn Cường chấp hành án 10 năm tù về 2 tội "Trộm cắp tài sản" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Ngày 22/10, Trại giam A2 đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Trốn khỏi nơi giam", đồng thời ban hành quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.

Sáng 24/10, Tổ CSGT Diên Khánh - Khánh Vĩnh, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, đã bắt giữ Lê Văn Cường.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt hai phạm nhân còn lại là Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn.