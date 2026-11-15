Khánh Hòa bắt nghi phạm từng hai lần phạm tội hiếp dâm

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 15/11/2026 cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Long (SN 1987, trú tổ dân phố Thống Nhất, phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa), về tội danh “Hiếp dâm” theo quy định tại khoản 1, điều 141 BLHS.

Đối tượng Nguyễn Anh Long tại thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trước đó vào ngày 1/10/2026, Nguyễn Anh Long đã có hành vi hiếp dâm một người phụ nữ ở phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa; trong khi nạn nhân là người lớn tuổi, khó khăn trong vận động, sinh hoạt.

Điều đáng nói, đây không phải lần đầu Nguyễn Anh Long phạm pháp hình sự, mà nhân thân đối tượng này từng có 3 tiền án về tội danh “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm” năm 2005; “Trộm cắp tài sản” năm 2009 và “Hiếp dâm” năm 2017. Sau khi chấp hành xong án phạt tù lần cuối cùng, Long không tìm việc làm để mưu sinh, hướng thiện mà lại sinh sống lang thang, không có nơi cư trú ổn định.

Các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Anh Long đã được Viện KSND khu vực 2 – Khánh Hòa phê chuẩn theo đúng trình tự, thủ tục tố tụng hình sự.