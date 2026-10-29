Khánh Hòa bắt giữ phạm nhân thứ hai trốn khỏi Trại giam A2

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện ra vào xã Diên Lâm tại chốt cầu Phú Cốc. (Ảnh: VŨ TÂN)

Phạm nhân Võ Hoàng Duy bị lực lượng chức năng vây bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, chiều 21/10, trong quá trình lao động tại Phân trại số 1, Trại giam A2, 4 phạm nhân đã lợi dụng sơ hở để bỏ trốn. Các phạm nhân gồm Hồ Văn Tình (sinh năm 2002, đăng ký thường trú tại tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về các tội “Giết người” và “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995, đăng ký thường trú tại tỉnh Thanh Hóa), chấp hành án 20 năm tù về tội “Giết người”; Lê Văn Cường (sinh năm 1994, đăng ký thường trú tại tỉnh Phú Thọ), chấp hành án 10 năm tù về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, đăng ký thường trú tại tỉnh Gia Lai), chấp hành án 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Phạm nhân Võ Hoàng Duy bị lực lượng chức năng bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Đến ngày 22/10, Trại giam A2 đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Trốn khỏi nơi giam”, đồng thời ban hành quyết định truy nã đặc biệt đối với 4 phạm nhân.

Theo đó, rạng sáng 24/10, tại chốt chặn dưới chân đèo Khánh Lê, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ Lê Văn Cường khi phạm nhân này đang di chuyển trên xe khách theo hướng từ Nha Trang đi Đà Lạt.

Đến nay, sau khi bắt giữ Võ Hoàng Duy tại khu vực xã Diên Lâm, lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai các chốt chặn và kiểm soát lưu lượng xe ra vào trên địa bàn xã Diên Lâm và các xã lân cận. Cùng với đó, các biện pháp truy tìm, truy bắt 2 phạm nhân còn lại là Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn vẫn đang được lực lượng triển khai.