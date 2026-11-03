Khánh Hòa bắt giữ phạm nhân thứ ba trốn khỏi Trại giam A2

Lực lượng chức năng tiếp tục chốt chặn truy bắt phạm nhân Hồ Văn Tình. (Ảnh: VŨ TÂN)

Theo thông tin ghi nhận, vào khoảng hơn 0 giờ ngày 3/11, lực lượng Công an phát hiện Lữ Văn Toàn đang lẩn trốn tại khu vực núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Các lực lượng đã tổ chức siết vòng vây, khống chế và bắt giữ đối tượng sau hơn 10 ngày lẩn trốn.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt phạm nhân còn lại là Hồ Văn Tình (24 tuổi, trú tỉnh Gia Lai). Tình đang chấp hành án 20 năm tù về các tội “Giết người” và “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đối tượng cao khoảng 1,68m, dáng người gầy, da trắng, có hình xăm kín ngực và hình xăm hoa văn dài trên tay, chân.

Phạm nhân Lữ Văn Toàn (bìa phải) bị bắt giữ sau hơn 10 ngày lẩn trốn. (Ảnh: CACC)

Trước đó, chiều 21/10, trong quá trình lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2, đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa, 4 phạm nhân gồm Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn, Lê Văn Cường và Võ Hoàng Duy đã lợi dụng sơ hở để bỏ trốn. Giám thị Trại giam A2 sau đó đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Trốn khỏi nơi giam”, đồng thời ban hành quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.

Ngày 24/10, Lê Văn Cường, trú tỉnh Phú Thọ đã bị bắt giữ khi đang di chuyển trên xe khách qua tuyến quốc lộ 27C qua đoạn xã Nam Khánh Vĩnh. Tiếp đó, ngày 28/10, Võ Hoàng Duy, trú tỉnh Gia Lai, bị lực lượng chức năng bắt giữ tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, khi phát hiện người có biểu hiện nghi vấn hoặc thông tin liên quan đến phạm nhân Hồ Văn Tình, cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng an ninh cơ sở hoặc công an xã gần nhất.