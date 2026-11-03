Khánh Hòa: Bắt giữ phạm nhân thứ 3 trong vụ 4 người trốn khỏi Trại giam A2

Theo thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa, Toàn (32 tuổi, quê Thanh Hóa) bị phát hiện, bắt giữ vào khoảng hơn 0h ngày 3/11 khi đang di chuyển tại khu vực triền núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Thời điểm bị bắt, phạm nhân không chống trả và nhanh chóng bị lực lượng chức năng khống chế, đưa về xử lý theo quy định.

Đối tượng khi bị bắt giữ, Ảnh: MXH

Lữ Văn Toàn đang chấp hành án phạt 20 năm tù về tội “Giết người”. Trước đó, ngày 21/10, Toàn cùng 3 phạm nhân khác đã lợi dụng sơ hở, trốn khỏi Trại giam A2 (thuộc Bộ Công an), đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Trước khi bắt giữ Toàn, lực lượng chức năng đã lần lượt bắt được Lê Văn Cường (32 tuổi, quê Phú Thọ) vào ngày 24/10 và Võ Hoàng Duy (27 tuổi, quê Gia Lai) vào ngày 28/10. Cường đang chấp hành án 10 năm tù về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Duy đang chấp hành án 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Như vậy, trong số 4 phạm nhân bỏ trốn, hiện chỉ còn Hồ Văn Tình (24 tuổi, quê Gia Lai) đang lẩn trốn ngoài cộng đồng. Tình đang chấp hành án 20 năm tù về các tội “Giết người” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục triển khai lực lượng truy tìm phạm nhân còn lại, đồng thời đề nghị người dân không bao che, tiếp tay hoặc cung cấp phương tiện, tiền bạc, nơi ở và các điều kiện khác để đối tượng lẩn trốn. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ phạm nhân xuất hiện, người dân cần giữ khoảng cách an toàn và nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an, không tự ý tiếp cận hoặc truy đuổi.