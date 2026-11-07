Khánh Hòa bắt giữ phạm nhân cuối cùng trốn khỏi Trại giam A2

Phạm nhân Hồ Văn Tình bị lực lượng chức năng khống chế. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo thông tin ghi nhận, phạm nhân Hồ Văn Tình bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực Suối Thơm, xã Bắc Khánh Vĩnh.

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, chiều 21/10, trong quá trình lao động tại Phân trại số 1, Trại giam A2, 4 phạm nhân đã lợi dụng sơ hở để bỏ trốn.

Phạm nhân Lê Văn Cường bị bắt sau khi trốn khỏi Trại giam A2. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau khi sự việc xảy ra, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triển khai các biện pháp truy tìm, bắt giữ các phạm nhân. Nhiều chốt kiểm soát được thiết lập trên các tuyến giao thông và tại khu dân cư, đồng thời lực lượng chức năng tổ chức rà soát, truy vết tại các khu vực nghi phạm nhân lẩn trốn.

Theo đó, rạng sáng 24/10, tại chốt kiểm soát dưới chân đèo Khánh Lê, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ Lê Văn Cường khi phạm nhân này đang di chuyển trên xe khách theo hướng từ Nha Trang đi Đà Lạt.

Lực lượng chức năng túc trực kiểm tra, truy bắt các phạm nhân trốn Trại giam A2. (Ảnh: VŨ TÂN)

Tối 28/10, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Võ Hoàng Duy tại khu vực xã Diên Lâm. Đến sáng 3/11, phạm nhân Lữ Văn Toàn bị vây bắt tại khu vực núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh.

Phạm nhân cuối cùng Hồ Văn Tình bị bắt giữ, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, quyết liệt của các lực lượng chức năng trong bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.