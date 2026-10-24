Khánh Hòa bắt giữ một phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra truy bắt 4 đối tượng trốn khỏi Trại giam A2. (Ảnh: VŨ TÂN)

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 24/10, đối tượng Lê Văn Cường bị phát hiện tại khu vực xã Nam Khánh Vĩnh cách Trại giam A2 khoảng 30km. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tổ chức khống chế, bắt giữ đối tượng.

Lê Văn Cường trú tại tỉnh Phú Thọ, đang chấp hành án tù về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Chiều 21/10, trong khi lao động tại Đội 43, Phân trại số 1, Trại giam A2 (Cục 10, Bộ Công an), đối tượng Lê Văn Cường cùng 3 phạm nhân khác đã lợi dụng sơ hở để bỏ trốn.

Đối tượng Lê Văn Cường (bìa phải) đã bị lực lượng chức năng bắt giữ sau 3 ngày lẩn trốn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Hiện, ba phạm nhân còn lại vẫn đang còn lẩn trốn, gồm Hồ Văn Tình (24 tuổi), trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai, đang chấp hành án 20 năm tù về các tội “Giết người” và “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lữ Văn Toàn (31 tuổi), trú xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa, chấp hành án 20 năm tù về tội “Giết người”; Võ Hoàng Duy (27 tuổi), trú xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai, chấp hành án 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết thông tin thêm, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc 4 phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam A2, Công an tỉnh đã huy động lực lượng, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương triển khai các biện pháp truy tìm.

Lực lượng chức năng tổ chức phong tỏa, chốt chặn trên các tuyến đường, trường học. Đồng thời, các cán bộ chiến sĩ tăng cường tuần tra, kiểm soát tại nhiều khu vực cả ngày lẫn đêm nhằm phát hiện, bắt giữ các phạm nhân bỏ trốn, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người dân.