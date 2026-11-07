Khánh Hòa: Bắt giữ Hồ Văn Tình, phạm nhân cuối cùng trong vụ bốn phạm nhân trốn trại

Ngày 7/11, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa cho biết, vào lúc 16h cùng ngày, các lực lượng đã bắt giữ Hồ Văn Tình (sinh năm 2002, đăng ký thường trú tại tỉnh Gia Lai) khi đối tượng đang di chuyển tại khu vực rừng núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Hồ Văn Tình bị bắt khi đang lẩn trốn trong rừng tại xã Bắc Khánh Vĩnh.

Hồ Văn Tình đang chấp hành án 20 năm tù về hai tội "Giết người" và "Mua bán trái phép chất ma túy". Đối tượng là phạm nhân cuối cùng trong số bốn phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 (xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa) bị bắt giữ.

Trước đó, chiều 21/10, bốn phạm nhân gồm: Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995, đăng ký thường trú tại tỉnh Thanh Hóa), Lê Văn Cường (sinh năm 1994, đăng ký thường trú tại tỉnh Phú Thọ) và Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, đăng ký thường trú tại tỉnh Gia Lai) đã trốn khỏi Trại giam A2.

Trong đó, Lữ Văn Toàn đang chấp hành án 20 năm tù về tội "Giết người"; Lê Văn Cường chấp hành án 10 năm tù về hai tội "Trộm cắp tài sản" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; Võ Hoàng Duy chấp hành án 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ngày 22/10, Trại giam A2 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Trốn khỏi nơi giam" theo Điều 386 Bộ luật Hình sự. Cơ quan chức năng đồng thời ban hành quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân, huy động lực lượng tổ chức truy bắt.

Quá trình truy tìm, sáng 24/10, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ Lê Văn Cường khi đối tượng đang di chuyển trên địa bàn. Tối 28/10, Võ Hoàng Duy bị bắt tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.

Tiếp đó, hơn 0h ngày 3/11, lực lượng chức năng bắt giữ Lữ Văn Toàn khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực xã Bắc Khánh Vĩnh.

Với việc bắt giữ Hồ Văn Tình vào chiều 7/11, cả bốn phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 đã bị bắt giữ sau 18 ngày.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án, hoàn thiện hồ sơ để xử lý các phạm nhân theo quy định của pháp luật.