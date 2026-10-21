Khánh Hòa bắt đối tượng giết người sau gần 7 năm truy nã

Ngày 21-10, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã bắt giữ Phan Văn Chương (sinh năm 1997, trú phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa), đối tượng bị truy nã về hành vi giết người, khi đang lẩn trốn tại xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa.

Theo hồ sơ, tối 26-11-2019, trong lúc nhậu tại nhà một người dân ở thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa (cũ), Chương xảy ra mâu thuẫn với anh N.H.P. (sinh năm 1983, ngụ tỉnh Khánh Hòa). Trong lúc xô xát, Chương dùng dao xếp đâm vào ngực trái anh P., khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bắt đối tượng giết người trốn truy nã gần 7 năm. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Sau khi gây án, Chương bỏ trốn. Ngày 3-12-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định truy nã đối tượng về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 15-3-2019, Chương còn có hành vi gây rối trật tự công cộng tại xã Cam Phú, TP Cam Ranh (cũ). Đến ngày 18-8-2020, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã bị can đối với Chương về hành vi này.